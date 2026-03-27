從鐵道到音符聽見阿里山林鐵 開啟山林音樂之旅

阿里山林業鐵路及文化資產管理處攜手「嘉頌重奏團」與5所國小學童，打造林鐵全新導覽音樂，讓旅客用音符走入鐵道文化。（圖由林保署提供）

從鐵道到音符！農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處攜手在地樂團與國小學童，今（27日）舉行《阿里山林鐵列車音樂紀行》音樂發表會，推出全新列車原創導覽音樂，4月1日起正式於定期列車開始播放，以純真樂音詮釋鐵道文化與山林故事，為阿里山林鐵旅程注入嶄新的心靈體驗。

林鐵及文資處指出，核心作品《2421嘉頌迴聲》，由嘉義在地樂團「嘉頌重奏團」自籌經費、歷時1年創作完成，靈感源自林鐵及文資處出版品《2421m的迴聲》，其中「2421」象徵阿里山林鐵自嘉義站海拔30公尺，一路攀升至終點祝山站2451公尺的海拔落差，沿途林相與氣候的遞變，更轉化為音符躍動的節奏與層次。

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林鐵及文資處表示，作品以管樂與弦樂交織鋪陳，將窗外流動的森林景致與列車節奏，轉化為樂章語彙，使車廂宛如「移動的音樂廳」；作品除了在嘉義首演之外，亦受邀赴德國演出，獲得熱烈回響。

林鐵及文資處也攜手嘉頌重奏團，進一步將原創樂曲轉化為列車聲景導覽，讓音樂真正走入鐵道日常，成為旅程的一部分，為深化導覽的情感溫度，特別邀請鐵路沿線的林森、鹿滿、桃源、十字及香林等5所國小學童參與導覽錄製，由孩子們親自介紹家鄉的鐵道故事，以純真自然的聲音，傳遞最真摯的土地情感。

林鐵及文資處處長王昭堡表示，孩子的聲音讓旅客與山林的距離更加貼近，也讓導覽不再只是文字朗讀，而是一場溫柔的陪伴。透過音樂串聯鐵道文化與地方教育資源，展現在地共創精神，使阿里山林鐵不僅是一條交通路線，更是承載地方故事與文化記憶的重要載體。

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嘉義在地的林森、鹿滿、桃源、十字、香林等5所國小師生及家長，與嘉頌重奏團以及林保署合作，打造出阿里山林鐵列車的音樂導覽。（圖由林保署提供）

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