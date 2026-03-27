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    首頁 > 生活

    「最美農會販賣部」人氣高 台南善化農會選物所營業額翻倍

    2026/03/27 15:09 記者劉婉君／台南報導
    善化區農會農食選物所外觀特別，為當地地標。（記者劉婉君攝）

    善化區農會農食選物所外觀特別，為當地地標。（記者劉婉君攝）

    台南市善化區去年完成農會大樓及相鄰的農食選物所翻修工程，成為當地的新地標，尤其選物所不僅建築造型特別，大片玻璃帷幕加上內部空間設計規劃，吸引不少民眾及Youtuber、網路創作者前往拍照，甚至被稱為「最美農會販賣部」，高人氣加持下，營業額翻倍，1月營業額就超過700萬元。

    善化區農會農食選物所原本出租給餐飲業者，合約到期後收回，並於去年完成翻修，改造後的空間明亮又別具特色，購物動線佳，經網路傳播，已成為當地知名景點之一，而在善化區農會的芝麻相關產品帶動下，銷售業績也穩定成長。

    農會總幹事楊耿榮表示，早期農會商品展售相關營收1個月約3、40萬元，選物所改造後，月營業額從一開始的300萬元，已有翻倍的好成績，平日約有13、14萬元，假日則可達到3、40萬元。

    楊耿榮說，選物所最受消費者歡迎的還是以善化區農會的麻油、芝麻等相關商品為主，也有展售其他農會的產品，目前有多家農會與廠商接洽希望合作，讓自家商品也有機會在選物所上架。

    善化區農會農食選物所營業額倍數成長，尤以農會自家生產的芝麻相關商品銷售最佳。（記者劉婉君攝）

    善化區農會農食選物所營業額倍數成長，尤以農會自家生產的芝麻相關商品銷售最佳。（記者劉婉君攝）

    善化區農會農食選物所內部空間設計被民眾稱為「最美農會販賣部」。（記者劉婉君攝）

    善化區農會農食選物所內部空間設計被民眾稱為「最美農會販賣部」。（記者劉婉君攝）

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