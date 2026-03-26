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    首頁 > 生活

    花蓮文資成果展3/27登場 聚焦文資保存與防災應變

    2026/03/26 00:29 記者蘇福男／花蓮報導
    「花蓮意象下的文化資產」年度成果展示暨教育講座活動，聚焦文化資產「預防性維護」理念。（花蓮縣文化局提供）

    「花蓮意象下的文化資產」年度成果展示暨教育講座活動，聚焦文化資產「預防性維護」理念。（花蓮縣文化局提供）

    花蓮縣現有21處古蹟、66處歷史建築和2處聚落建築群，文化局明（27）日上午10點在郭子究音樂文化館舉辦「花蓮意象下的文化資產」年度成果展示暨教育講座。

    文化局說，這次活動聚焦文化資產「預防性維護」理念，透過展覽、講座並行，提升民眾和管理單位對文資保存的重視，並納入防災應變知能，針對文資建物可能面臨的各類災害進行解析，強化管理單位的應變能力，透過跨領域專業分享，建立完整的文資守護網絡。

    成果展將呈現花蓮各地文資巡查紀錄，從建築樣貌到歷史脈絡，完整描繪文化資產的保存現況與價值意義，協助民眾在觀展過程中，深入理解文化資產如何形塑地方特色與城市風貌。

    教育講座部分，邀請時境建築師事務所建築師黃筠舒主講「文化資產與保存程序」，解析文化資產價值及行政、修復至現場執行重點；台鋼科技大學助理教授賴宗吾講授日常維護管理法令與損壞初判，協助即時辨識建物結構與材料問題，另由花蓮縣消防局科員黃文鴻說明文資建物日常管理與災害應變機制，強化整體防護能力。

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