南科再添2投資案 德律、禾展設點拚在地化

禾展國際液晶顯示面板，貼合前自動化對位與檢測。（南科管理局提供）

國科會科學園區審議會第31次會議核准南科管理局2件投資案，德律科技和禾展國際公司將分別進駐橋頭、台南園區，總投資金額5700萬元。

南科管理局表示，德律科技長期深耕高科技製造產業，致力於提供兼具效率與成本效益的整體檢測解決方案，以因應多元化生產及品質檢測需求，此次投資4200萬元，於橋頭園區設立高雄分公司，主要提供電測自動檢測設備及影像光學自動檢測設備相關服務。

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德律科技將透過在地化研發和服務布局，即時掌握客戶製程需求，並縮短設備交付與技術支援時程，同時設置技術服務團隊，提供設備異常排除、安裝調校及操作維護教育訓練等服務。

至於禾展國際致力於研發應用於工控、車載、醫療及航太等領域的液晶顯示器模組和觸控面板，專精於高可靠度顯示解決方案，產品具備高亮度（最高可達2000nits）、廣色域（NTSC 110%）與寬溫度設計，可於-30°C至+85°C的極端環境下穩定運作，並掌握全貼合製程技術，能快速回應客戶在特殊尺寸及曲面貼合等客製化需求。

禾展國際投資1500萬元於台南園區設立南科分公司，將發揮一站式模組整合服務優勢，協助客戶縮短產品開發週期並降低供應鏈協調成本，有助於強化南科高階顯示產業聚落，並推動國內工控與軍規設備關鍵零組件在地化發展。

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