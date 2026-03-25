中捷藍線土地徵收爆爭議 地主痛批：將原縣區當成賤民

沙鹿區有地主喊話台中市府採市價全部徵收捷運沿線土地。（記者張軒哲攝）

台中市政府持續推動軌道建設與捷運路網發展，變更台中港特定計畫道路用地為捷運系統用地案座談會今日於沙鹿區公所登場，有民眾坦言政府80年前未經地主同意開通中港路，建議趁現在全部徵收沿線土地，並痛批當原縣區居民當成「賤民」嗎？沙鹿區長劉素幸強調，大家心平氣和將土地處理好，讓工程順利進行，化解尷尬。

台中市府舉行「變更台中港特定區計畫（配合台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫）道路用地為捷運系統用地說明會，不過僅有要徵收中捷藍線落墩處土地，其餘行經一般道路採地上權設定，引起沿線多名地主不滿，沙鹿區多名地主表示，早期政府開通中港路，讓居民吃悶虧，不如趁這捷運開通有經費，台中市府一口氣將台灣大道全段土地市價徵收，當場並獲65人連署。

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林姓地主說，一家6口在弘光科大段分別持有土地，都有在捷運藍線範圍，市價逾1億元，台灣大道沿線道路土地卻採地上權設定，讓市府無償使用數十年了，然而捷運行經落墩處土地才徵收，一家僅有他收到通知，其他土地卻不徵收，要求中市府應採一般徵收方式。

捷工處主任祕書連昭榮回應，今天是公展前的地方座談會，會將民眾提出的意見，帶回市府研議，且提都市計畫時展示給議員查閱，並說明今天只有通知落墩處地主，是因為其他處無須土地變更，將採地上權設定，目前預計依照市價補償地主大約5成費用，程序尚未進展到地價部分，到實際情形按比例算可能還有變化。

台中市捷運藍線沿線地主簽名連署。（記者張軒哲攝）

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