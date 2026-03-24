北市某國小棒球隊爆霸凌虐待 教育局：4/7前完成調查送性平會

台北市政府。（資料照）

台北市某國小棒球隊傳出霸凌、虐待事件，有網友在社群爆料，指去年11月至1月，范姓教練和小球員涉長期霸凌隊內某小球員，並稱期間有毆打、辱罵、要求跪下、脫褲性虐生殖器等行徑，造成小朋友身心受創；對此，教育局回應，本案屬學生間「疑似」校園性別及霸凌事件，預計4月7日前完成調查，並提送性別平等教育委員會審議。

爆料網友表示，霸凌行為包含毆打、辱罵、聞死壁虎、丟拖鞋、要求跪下起身致謝、盜刷手機、脫褲性虐生殖器等，該名11歲小球員受創不敢與外界接觸，想到此事就想哭，而且偶爾還會自言自語 ，並控訴事發至今學校毫無作為，「教練擺明我沒錢，其他施暴者家長不關心、不出面處理」，校方承諾不再雇用教練，但目前為止仍照常上班，通報警察、婦幼單位及教育局也沒下文，令人看不下去，怒斥教育腐敗。

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對此，教育局回應，本案屬學生間「疑似」校園性別及霸凌事件，校方今年1月受理後，即依規定完成校安通報，同步啟動性平及霸凌調查程序，目前已完成相關訪談，預計於4月7日前完成調查，並提送性別平等教育委員會審議。

教育局說，學校自案件受理後即採取必要暫時性措施，包括調整學生動線及加強人員陪同；另於課程練習期間，加派師長全程在場督導，並已取消課後練習，避免不當互動再次發生。

另，社群及媒體所報導疑似涉及師對生案件，教育局督導學校依規定，視為檢舉案啟動性平及霸凌相關程序，依法進行後續調查釐清。持續督導學校依法妥處，並昂確保學生權益及校園安全。

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