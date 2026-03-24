34民團抗議放寬外傭申請 批新制擴大剝削罔顧人權

34個民間團體連署聲明抗議外傭申請新制，批政策沒有進行性別與人權影響評估，恐擴大剝削移工、讓我國勞工失業，罔顧人權。（資料照）

行政院上週公布，下月起放寬外籍幫傭申請資格，讓育有1孩家庭也能申請；今（24日）34個民間團體連署聲明抗議，指出外傭的家務跟照顧工作在實務上無法區別，且僅高所得家庭有能力申請，同時外傭勞權在私人家庭中難以保障，呼籲政院撤回罔顧人權的政策，拒絕新制擴大剝削外傭。

該連署聲明由婦女、移工、障礙、勞工、人權、托育教保以及相關研究學術團體共34個聯名，抗議行政院放寬外籍幫傭申請新制，批評該政策無事前評估，且無視民團示警，如婦女新知基金會、托育及就業政策催生聯盟皆早發聲質疑，新制無助解決女性就業職場不友善的問題，恐將衝擊我國勞動市場並深化階級間的不平等。

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聲明指出，政府試圖以「外籍幫傭僅處理家務、不涉及托育」的說詞來迴避對我國專業托育市場的衝擊，「完全是施政無能還假裝不知道自己無能」，育兒家庭的「家務」與「照顧」實務高度交織，難以分割；事實上外籍家庭看護從事「許可外工作」的情形非常普遍，未來外籍幫傭也勢必如此，政府束手無策。

而勞動部對外宣稱新制將使144萬家戶受惠，民團認為，這是極度虛偽、誤導大眾的數字，托盟估計，考量外傭薪資、住宿空間與就業安定費等，實際上有能力使用服務的家庭，僅占所得前5分之1的富裕家庭，是典型的「階級社會」，絕非真正的性別平等，政府不願改善資源、制度與人力多方缺失問題，僅鞏固「有錢人才能享有育兒喘息」的特權，根本病急亂投藥。

台大公共衛生學院教授鄭雅文教授在臉書貼文，引國際勞工組織（ILO）報告，提醒將「正式照顧工作者」交由私人家庭直接聘僱，最易出現監督真空與勞動剝削，移工在封閉環境中極易陷入長工時、缺乏隱私、甚至人身安全威脅等困境。

民團也點出，當政府大量開放外籍幫傭進入家戶，將直接衝擊我國基層女性工作者的就業機會，許多保母恐因此失業，政策「殺雞取卵」，無法解決照顧性別化的不平等問題，更會摧毀多年來民間努力建構的公共托育制度及開放透明的保母定價政策。

民團更憤怒，強烈反對政府在完全沒有進行「性別及人權影響評估」情況下貿然推新制，要求撤回該政策，若要引入外籍幫傭，就要保障其勞權，終止個人聘僱制，同時更要推動全方位育兒友善政策，而非服務少數階級。

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