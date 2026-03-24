桃園新屋長青學苑推手機AI應用、養肌力課程 邀民眾學到老

新屋區長青學苑推出資訊課「智慧手機AI應用教學」、保健課「樂活動滋動・輕鬆養肌力」，即起受理報名。（圖由新屋區公所提供）

桃園市新屋區長青學苑4到7月間，將推出資訊課「智慧手機AI應用教學」、保健課「樂活動滋動・輕鬆養肌力」等，即起受理報名到4月2日或每班25人額滿截止，邀請年滿60歲民眾活到老、學到老。

新屋區公所表示，長青學苑今年上學期課程，邀民眾學習最流行的手機AI應用，或跟著老師練肌力，希望透過科技新知、練肌力的教學，以及防詐騙、交通安全等實用小常識的分享，讓民眾快樂又健康；研習時間規劃4到7月共12週，每週二上午9點半到11點半上保健課，每週三下午2點半到4點半上資訊課，上課地點都在新屋區婦幼館。

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公所官員說，年滿60歲民眾即起可報名課程，須前往新屋區公所社會課，並攜帶身分證與桃園市民卡繳費報名，報名費為每人200元，持桃園市民卡有優待只要150元，65歲以上長者每門課程400元、60到64歲民眾每門課程500元，領有中低收入、身障生活津貼的長者則免報名費，相關資訊可電洽新屋區公所查詢。

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