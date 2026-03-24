兒童節連假走進05警戒區 開啟航空歷史冒險任務

桃園05警戒區兒童節探險活動海報。（圖由桃園市文化局提供）

今年兒童節連假，桃園市桃園航空城博物館「05警戒區」邀你一起走進歷史現場的冒險體驗！4月3至6日推出「05探險趣」兒童節特別企劃，以歷史探險融合節慶童趣為主軸，讓孩子們化身小小探險家，與家長一同走入昔日肩負軍事防衛任務的空間場域，在觀察、體驗與互動中，認識05警戒區的歷史角色與發展脈絡。

市府文化局長邱正生表示，05警戒區曾是桃園航空城發展過程中的重要防衛據點，承載著獨特的歷史背景與空間記憶，這項活動將原本靜態的歷史轉化為可參與、可探索的行動歷程，讓親子在遊戲與行走之間，自然認識航空文化與歷史場域。

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4月3至4日規劃2個親子互動活動，「Fly with me！造飛機」以紙飛機為主題，設計摺紙、彩繪、測試與起飛等四道關卡，打造一條充滿趣味的「迷你飛機生產線」，參與者可親手製作專屬紙飛機，並在闖關過程中體驗飛機誕生與飛行的樂趣。

「航空城探險趣－航空大富翁」以文化資產為藍本，結合建築模型與任務設計，轉化為桌上型角色扮演遊戲，透過「一建築、一任務」的闖關方式，引導親子逐步解鎖建築功能、軍事運作邏輯與歷史脈絡，翻轉傳統靜態閱讀方式，讓歷史學習更加生動有趣。

4月3至6日推出「瞭《望》臺－飄帶夢想」互動活動，延續警戒室3樓既有展區設置，重新綁上祈願飄帶，為空間注入嶄新樣貌，隨風飄動的色彩不僅象徵祝福與想像，也讓歷史場域展現不同於以往的視覺風景。

兒童節連假期間每日安排街頭藝人表演及「機庫市集」，透過表演與多元攤位，營造輕鬆活潑的節慶氛圍，相關資訊可關注「藝遊桃園」及「航空城博物館園區—05警戒區」臉書粉專。

桃園05警戒區兒童節探險活動即將登場，圖為之前館內活動。（圖由桃園市文化局提供）

桃園05警戒區兒童節探險活動即將登場，圖為之前館內活動。（圖由桃園市文化局提供）

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