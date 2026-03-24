星雲大師靈骨分燈五大洲 巴西如來寺凝聚南美佛光信仰

妙佑法師將星雲大師靈骨舍利迎往巴西如來寺大雄寶殿（斯碧瑤提供）

佛光山開山祖師星雲大師靈骨分燈南美洲典禮，3月21日於佛光山巴西如來寺隆重舉行，包括巴西、巴拉圭、智利、阿根廷等南美洲信眾近 400人與會，祈願透過星雲大師法身慧命落地生根的象徵，在南美洲持續弘揚其哲理智慧。

分燈典禮由中南美教區總住持妙佑法師主持，護送靈骨的直昇機降落巴西如來寺後山足球場，在巴西警車開道護送下，繞行如來寺外環道「星雲路」抵達山門口，廣大信眾於頭山門恭迎大師靈骨進入大雄寶殿。

請繼續往下閱讀...

總住持妙佑法師指出，從1992年4月星雲大師初到巴西創立靜心精舍至今已近34年，現在南美洲已有8個道場、6個佛光協會共20多個分會。

信徒王任誼表示，他自2003年追隨大師學佛，從青春到老年，特別感謝能有這段法緣，接受星雲大師的教導，學習到人生的意義。

星雲大師一生提倡人間佛教，強調將哲理融入生活、淨化人心。現場信眾分享，多年來透過閱讀著作與參與道場活動，早已將大師視為心靈導師，此次靈骨奉安巴西如來寺，不僅是形式上的供奉，更是信仰的傳承與願力的延續，象徵著大師永久駐錫南美洲，未來將精進修行，以大師為榜樣，從教育、文化與慈善方面回饋社會。

與星雲大師生前交好的前南美洲聖保羅聯邦總警長巴爾特撒（Francisco Baltazar），當天特地前往如來寺迎接舊識，如來寺所在地聖保羅科蒂亞市（Cotia）旅遊局局長阿爾弗瑞德（Agnaldo Aparecido Alfredo）、市議員荷得里格斯（Almir Rodrigues）、區長阿爾梅依達（Fernando Guedes de Almeida）、第二區督察指揮官羅曼諾（Clodoaldo Romano）、聖保羅州女市長及副女市長協會主席卡琳（Ana Karin）等本地官員，以及巴西華僑慈善基金會會長劉國華、僑務諮詢委員洪慈和、愛之贈與創辦人支黃秀莉等僑界人士與信眾，近 400人參與盛會。

巴西本地信眾夾道護送星雲大師靈骨入駐如來寺。（斯碧瑤提供）

星雲大師靈骨分燈巴西如來寺，近400信眾迎接。（斯碧瑤提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法