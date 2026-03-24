綠鬣蜥闖高雄活動中心喝水 達人「獵龍」狂抓34隻

綠鬣蜥闖北門里活動中心廁所喝水。（北門里長謝秀霞提供）

北門女里長謝秀霞捕捉綠鬣蜥。（記者陳文嬋攝）

高雄市北門里活動中心緊鄰公園，近來長輩上課驚見綠鬣蜥闖入廁所喝水，女里長謝秀霞大戰綠鬣蜥，總計捕捉4隻，還請來達人「獵龍」，2晚抓了34隻；農業局表示，持續鎖定公園等熱點加強捕捉。

鳳山區北門里活動中心與2公頃北門公園相鄰，吸引許多民眾前來上課、運動，近來綠鬣蜥闖入廁所喝水，甚至與長輩打照面，造成長輩不敢上廁所，趕緊關門躲進教室，避免綠鬣蜥造成危害。

女里長抓4隻

女里長謝秀霞膽子大沒在怕，她先持鐵夾喝退綠鬣蜥，將牠逼到廁所牆角，再持大型塑膠菜籃蓋住綠鬣蜥，以鐵夾壓住綠獵蜥頭部，戴手套抓住綠鬣蜥脖子，矇住眼睛讓牠看不見，再以膠帶捆綁全身，一連捕捉4隻；還請來「獵龍」達人潘俊豪協助捕捉，2個晚上竟抓了34隻綠鬣蜥。

農業局表示，綠鬣蜥為外來入侵物種，高雄市去年移除6.5萬多隻綠鬣蜥，今年已捕捉1.6萬多隻綠鬣蜥，以鳥松、大寮、林園、仁武、大樹等5區捕捉數量最多，觀察近年棲地無明顯變化。

農業局指出，北門里鄰近鳳山溪又有公園，吸引綠鬣蜥繁殖，就近跑到里活動中心喝水；市府根據民眾通報，鎖定公園等出沒熱點，結合專業團隊，長期蹲點加強移除，降低族群擴散。

農業局說，民眾看見綠鬣蜥不用怕，綠鬣蜥是草食性動物，不會咬人或追人，迄今沒有通報咬人紀錄，民眾只須離開現場，撥打1999即可，市府將派出專業團隊，前往捕捉綠鬣蜥。

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