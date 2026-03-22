為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新竹市長盃足球賽強碰國中會考？竹市府：會避開

    2026/03/22 16:41 記者洪美秀／新竹報導
    115年度新竹市長盃足球錦標賽與國中會考撞期？竹市府：會避開會考。（擷取自網路貼文）

    115年度新竹市長盃足球錦標賽與國中會考撞期？竹市府：會避開會考。（擷取自網路貼文）

    新竹市府教育處繼日前要家長同意授權兒童肖像權可無限期及開放全球使用讓家長及民代全炸鍋後，又有家長在網路社群發文提到誰可以幫忙轉告新竹市府教育處和市長高虹安?市府教育處舉辦115年度市長盃足球錦標賽，但比賽日期竟大剌剌排在5月16、17日。但這兩天是國中會考的日期，市府竟將比賽日期放在網站公告，難道孩子的汗水和升學權益一點都不重要嗎？

    對此，市府教育處表示，經與新竹市體育會足球委員會確認，在賽事規劃前已詢問部分過往報名學校並與場地租借端溝通，將依實際報名狀況彈性調整賽程，屆時將會在國中會考期間避開國高中組比賽。家長若對賽事有疑問可洽足球委員會溝通協調，教育處在公告上會加強賽程規劃安排。

    有家長質疑5月16、17日是全國國三學生的國中會考日期，但竹市長盃足球錦標賽的賽程還設有「國中組」，難道教育處收到體育會的公文，連看都不看，隔天就直接當橡皮圖章在教育處上網公告嗎？難道在官員眼裡，孩子們的汗水跟升學權益一點都不重要嗎？市府對於體育會辦理的賽事應有監督管轄權，怎會如此就將體育會的賽程直接公告，行政作為相當草率及欠思慮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播