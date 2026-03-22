LaLaport中文名稱竟是「這4字」 全網震驚：秒變印度系百貨！

自2023年開始，日本三井不動產集團旗下的連鎖複合式購物中心「LaLaport」，陸續在台灣開幕多間海外分店。圖為2025年正式開幕的LaLaport南港。（資料照）

來自日本三井不動產集團旗下的連鎖複合式購物中心「LaLaport」，自2023年開始，陸續在台灣開幕多間海外分店，館內不僅佔地寬敞，更集結多種休閒娛樂、美食、品牌等服務，成為許多民眾外出逛街的熱門首選。近期日本旅遊達人林氏璧分享，LaLaport正式的中文名稱是「啦啦寶都」，冷知識一出，迅速引發熱烈討論。

據了解，林氏璧19日在臉書發文透露，他日前偶然得知，LaLaport在台灣的正式中文名稱為「啦啦寶都」，讓他感到相當驚訝，不過他也認為這個名字跟尚都樂客（SUNDRUG）、必客家美樂（BicCamera）、友都八喜（YodobashiCamera）、可開嘉來（CocokaraFine）等品牌稱相比，還要來得好一些。

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貼文發布後，吸引許多網友留言討論，「很印度感（誤）、「下次我要說：我要去啦啦寶都」、「中文名聽起來有東南亞語系風」、「用日文的唸法，還真的很符合耶」「乍聽之下不怎麼像日系百貨，反而像印系百貨的感覺」、「第一次知道是看到發票抬頭，當下還想說這是哪一間商店，念出來之後才會心一笑」。

還有人分享其他國外品牌來台灣後，被官方認證的各種稀奇古怪中文名稱，「Sukiya在台灣叫食其家」、「JR東日本在台灣叫捷爾東」、「其實Google在台灣的公司名稱叫科高」、「唐吉訶德：還好我們自己有譯名，沒有變成咚奇厚鐵之類的」。

另據三井不動產集團日本官網2019年至2023年的新聞稿紀錄，LaLaport在台灣開設的分店負責公司，皆是以「啦啦寶都股份有限公司」進行登記。此外，LaLaport南港官網有公開介紹過中文譯名由來，「LaLa」指雀躍的心與愉悅的樣子、「Port」源自拉丁語porta（=gate），不僅有「港口」的意思之外，還有「門」的意思，將這2字合而為一後的「LaLaport」，就有著進入體驗歡樂世界的入口的意思。

根據三井不動產集團官網收錄的公開新聞稿顯示，該品牌在台灣開設的分店負責公司，皆是以「啦啦寶都股份有限公司」進行登記。（圖擷取自「三井不動產」官網）

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