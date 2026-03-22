為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    本土語結合在地文化與新科技 教部推沉浸式教學逾2.3萬學生受惠

    2026/03/22 13:46 記者楊綿傑／台北報導
    屏東縣恆春國小舉辦「師說心語博覽會」，透過互動形式宣揚學生所創作的詩作，深化語文教育。（圖由教育部提供）

    屏東縣恆春國小舉辦「師說心語博覽會」，透過互動形式宣揚學生所創作的詩作，深化語文教育。（圖由教育部提供）

    教育部推動本土語沉浸式教學，114學年度補助2000萬元，支持124校、997班推動，受益學生超過2萬3000名，有學校將本土語、防災教育、數位科技做跨域完美結合，也有學校透過繪本認識海洋環境以深化在地認同，教育部強調，將持續提供專業支持與資源，鼓勵學校進行多元嘗試。

    為協助學校營造自然使用本土語文的環境，教育部國教署持續推動「國民中小學台灣台語/閩東語沉浸式教學計畫」，透過經費支持與專業團隊輔導，學校將在地文化與學科深度融合，讓學生在真實生活情境中自然開口說本土語，展現本土語文教育在校園深耕的具體成效。

    如屏東縣恆春國小創新結合「防災教育」與「數位科技」，讓本土語教學充滿現代感。教師引導學生使用平板電腦進行「數位雙文本」學習，以台灣台語教授「連續單結」與「安全吊帶」的穿戴技巧；學生一邊看著平板畫面，一邊以台灣台語唸出繩結的打結訣竅，實際操作救生裝備，展現「做中學」的精神；此外，學校也結合在地民謠特色，透過「師說心語」課程，將詩作依據海洋、古城等主題分類，讓學生在吟唱與數位互動中，深化對家鄉文化的認同，將語言學習變得更具實用性與在地情懷。

    台南市安平國中則建構台灣台語學習情境，深化在地文化認同，透過繪本帶入課程，引導學生察覺生活在海洋環境的感受，並激發學生靈感，以不同心境創作｢台語海洋詩歌｣，搭配繪畫來表達對海洋的喜怒與哀愁。而學生完成的作品，則結合校內海洋書展活動中展出。特別的是，書展從準備、創作到展覽是由學生全程參與。透過將本土語言具象化並搭配藝展的模式，不僅讓學生對於本土語言的學習充滿成就感，也讓沉浸式學習氛圍從課堂延伸到整個校園生活。

    教育部表示，語言不僅是溝通的工具，更是文化的載體。從恆春國小的數位防災到安平國中的海洋台語詩歌創作，看見學校結合在地特色發展出豐富多元的沉浸式學習模式。將持續提供專業支持與資源，期許透過多元的教學嘗試，讓學生在生活中自然使用本土語，並增進對本土文化的理解與認同。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播