本土語結合在地文化與新科技 教部推沉浸式教學逾2.3萬學生受惠

屏東縣恆春國小舉辦「師說心語博覽會」，透過互動形式宣揚學生所創作的詩作，深化語文教育。（圖由教育部提供）

教育部推動本土語沉浸式教學，114學年度補助2000萬元，支持124校、997班推動，受益學生超過2萬3000名，有學校將本土語、防災教育、數位科技做跨域完美結合，也有學校透過繪本認識海洋環境以深化在地認同，教育部強調，將持續提供專業支持與資源，鼓勵學校進行多元嘗試。

為協助學校營造自然使用本土語文的環境，教育部國教署持續推動「國民中小學台灣台語/閩東語沉浸式教學計畫」，透過經費支持與專業團隊輔導，學校將在地文化與學科深度融合，讓學生在真實生活情境中自然開口說本土語，展現本土語文教育在校園深耕的具體成效。

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如屏東縣恆春國小創新結合「防災教育」與「數位科技」，讓本土語教學充滿現代感。教師引導學生使用平板電腦進行「數位雙文本」學習，以台灣台語教授「連續單結」與「安全吊帶」的穿戴技巧；學生一邊看著平板畫面，一邊以台灣台語唸出繩結的打結訣竅，實際操作救生裝備，展現「做中學」的精神；此外，學校也結合在地民謠特色，透過「師說心語」課程，將詩作依據海洋、古城等主題分類，讓學生在吟唱與數位互動中，深化對家鄉文化的認同，將語言學習變得更具實用性與在地情懷。

台南市安平國中則建構台灣台語學習情境，深化在地文化認同，透過繪本帶入課程，引導學生察覺生活在海洋環境的感受，並激發學生靈感，以不同心境創作｢台語海洋詩歌｣，搭配繪畫來表達對海洋的喜怒與哀愁。而學生完成的作品，則結合校內海洋書展活動中展出。特別的是，書展從準備、創作到展覽是由學生全程參與。透過將本土語言具象化並搭配藝展的模式，不僅讓學生對於本土語言的學習充滿成就感，也讓沉浸式學習氛圍從課堂延伸到整個校園生活。

教育部表示，語言不僅是溝通的工具，更是文化的載體。從恆春國小的數位防災到安平國中的海洋台語詩歌創作，看見學校結合在地特色發展出豐富多元的沉浸式學習模式。將持續提供專業支持與資源，期許透過多元的教學嘗試，讓學生在生活中自然使用本土語，並增進對本土文化的理解與認同。

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