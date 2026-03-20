老宅延壽桃園1年僅15、6棟受惠 綠營民代籲把餅做大

桃園市區很多6樓以下住宅屋齡都超過30年，具有申請老宅延壽的基本資格。（記者謝武雄攝）

桃園市議會今由都市發展局進行工作報告，藍綠議員都很關心內政部「老宅延壽機能復新計畫」實施方式、期程；局長江南志表示，行政院已核定上位計畫，待內政部國土署發布施行細則後，市府就會設置專門窗口，並成立顧問團到各地召開說明會，目前已知每棟公寓最高補助960萬元，全國3年50億元預算，桃園依照老屋比例約可分到3.45億元，地方負擔款3年編列5200萬元，預估3年最多可整修50棟老舊公寓、1年僅15、6棟。

市議員彭俊豪、黃家齊、葉明月、陳美梅、錢龍、陳治文質詢時都提到，中央去年就開始宣導老宅延壽計畫，很多民眾都向他們詢問何時可以申請、申請額度等問題；另彭俊豪也希望把餅做大，讓受益人更多。

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黃家齊提到，桃園公寓大廈修繕補助近3年申請增設電梯僅8件，其中公寓大廈才2件，希望未來老宅延壽增設電梯項目要記取以往經驗，另陳治文提到，很多老舊公寓根本就沒有管委會，即使有老宅延壽計畫，對很多老宅而言還是「看得到、摸不到」的福利政策。

副市長王明鉅則建議，中央可考慮一口氣編列500億元預算讓民眾有感，畢竟單單桃園符合屋齡30年以上、4到6層公寓及透天住宅數量就高達1.1萬棟，1年只有15、6棟舊宅可以接受補助，仍是杯水車薪，讓民眾有買樂透（很難中）的感覺。

建管處長莊敬權說，行政院核定的只是上位計劃，但內政部國土署仍未公布施行細則，由於數量有限，補助方式倒底是「先到先贏」，還是積分制，目前仍未定案。

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