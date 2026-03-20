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    首頁 > 生活

    土地閒置30多年 內壢第三市場公辦都更9月動工

    2026/03/20 20:11 記者謝武雄／桃園報導
    內壢第三市場公辦都更案，將於9月動工，目前空地暫作停車場使用。（記者謝武雄攝）

    內壢第三市場公辦都更案，將於9月動工，目前空地暫作停車場使用。（記者謝武雄攝）

    內壢第三市場都更案為桃園市政府在內壢地區首件公辦都更案，由於基地位於內壢火車站旁，可帶動地方發展；市議員葉明月、張曉昀今在議會質詢時，都很關心都更案進度。葉明月說，為了都更案，內壢派出所已經搬遷2年多，將待都更後搬回，每個月10幾萬元租金也是不小開銷；都發局長江南志表示，該都更案預計9月開工，2030年可如期完工，屆時可提供107戶社宅、派出所、幼兒園。

    江南志說，內壢第三市場屬於公辦都更案，土地面積約2212平方公尺，公有地占近8成，得標廠商將興建2棟分別為19層、20層大樓，市府分回4到12樓的住宅單元107戶、內壢派出所1到3樓（510坪），另1樓設幼兒園、面積137坪，目前已取得建照，預計9月動工。

    葉明月表示，內壢第三市場老舊建物於1987年拆除，當時縣府規劃BOT（興建、營運、移轉）案但乏人問津，導致土地閒置30多年，也嚴重影響發展，如今桃園升格、鐵路地下化政策，讓內壢火車站前的內壢市場土地價值水漲船高，市場用地也完成公辦都更，也呼籲工程如期進行。

    張曉昀指出，內壢第三市場都更案對於內壢地區發展相當重要，建議都市發展局應先爭取部分社宅擬作中繼住宅，以備未來加速推動內壢都更使用。

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