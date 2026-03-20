澎湖馬公3歲女童罹腦癌 民間愛心捐款源源不斷

馬公3歲女童罹患腦癌，趙玉英（左3）發動捐款。（記者劉禹慶攝）

澎湖馬公市嵵裡里3歲陳姓女童罹患腦癌，經過30次大小療程，130餘萬元龐大醫療費用引發關注，各界陸續捐款關後，今（20）日又有善款挹注，久兆建設公司負責人趙玉英募集5萬6000元，送達馬公市公所，由市長黃健忠見證轉交，女童與母親也到場致謝。

募集行動由趙玉英主動串聯地方資源，短短時間內獲得澎湖紫微宮、大昇建材行負責人吳見良、高安工程行代表人周敏慧、板模綑紮洪保份、縣議員蘇陳綉色、崧庭建設事業有限公司鄭宇楠及洗衣特攻隊郭哲宏等人回應。

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黃健忠說，小女童仍處療程關鍵期，後續醫療與照護需求持續，對家庭而言是一段不短的歷程。民間力量在第一時間投入，對穩定治療具有實質意義，市政團隊將持續協助資源轉介與資訊整合，讓相關支持得以延續與銜接。

女童母親說，孩子目前治療狀況尚穩定，後續仍需觀察與檢查，感謝社會各界的關心與支持，也會陪伴孩子持續完成療程，盼順利康復。女童母親雇主、享玩樂民宿老闆娘是最早發現女童異狀，主動募款協助，也陪同女童到場。

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