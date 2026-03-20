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    首頁 > 生活

    釋迦新品種「綠翡翠」每顆350元 百貨公司試賣熱銷

    2026/03/20 00:06 記者陳文嬋／高雄報導
    農試所鳳山分所育成釋迦新品種「綠翡翠」皮薄多汁，水嫩有嚼勁，香氣、風味獨特。（農業試驗所鳳山分所提供）

    農試所鳳山分所育成釋迦新品種「綠翡翠」皮薄多汁，水嫩有嚼勁，香氣、風味獨特。（農業試驗所鳳山分所提供）

    農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所育成釋迦新品種「綠翡翠」，皮薄肉厚多汁、香氣風味佳，種子數僅市面釋迦一半，上架百貨公司試水溫，每顆350元仍大受歡迎，外界看好「精品釋迦」百貨、宅配市場。

    台灣市場釋迦品種以大目與鳳梨釋迦為主，鳳山分所歷時13年新育成台農1號「綠翡翠」，外觀為黃綠色水滴形狀，產期介於12至隔年3月，與鳳梨釋迦相當；不過平均種子39粒，僅兩大品種的一半，可食率高更具優勢。

    「綠翡翠」香氣濃郁，含水量高入口即化，品嘗口感風味佳，且樹勢強大，抗病又耐旱，病蟲害較少，遭遇焚風落果率低，農民容易照顧，帶動產量也較多。

    試種農民林庚瑾說，「綠翡翠」生長勢快，首年種植即可採收，比鳳梨釋迦要等2年多才有收成快很多，且產期只花4個多月就能採收，比市面品種要花5個月收成更短，節省更多人力與成本。

    林父說，「綠翡翠」皮薄多汁，水嫩有嚼勁，香氣、風味獨特，民眾吃過很喜愛，甚至連皮也吃下去，市場反映很好吃，民眾回購率很高，產量、抗病佳很有潛力。

    鳳山分所說，「綠翡翠」優勢為大果、種子數少、香氣濃、水分高與可食率高，口感相當優良，深具市場競爭力，提供消費者多樣化選擇，目前已取得品種權，將於今年公告非專屬授權，開放農民或農民團體種植。

    釋迦新品種「綠翡翠」生長勢快，首年種植即可採收。（農業試驗所鳳山分所提供）

    釋迦新品種「綠翡翠」生長勢快，首年種植即可採收。（農業試驗所鳳山分所提供）

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