宜蘭首座BOT飯店贈百張住宿券助募款 23社福團體受惠

宜蘭首座BOT國際級飯店力麗威斯汀度假酒店，贈送宜蘭聯勸100張住宿券募款，可受惠縣內23個社福團體。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣首座以BOT方式開發的國際級飯店，今年捐贈1百張住宿券，給宜蘭聯合勸募基金會進行募款，目標勸募50萬元以上善款後，攜手縣府投入縣內弱勢族群扶助工作，受惠社福單位多達23家。

位於員山鄉的力麗威斯汀度假酒店，今天和縣政府響應在地公益，除捐出1百張「溫泉湯屋雙人房公益住宿券」，還加碼提供晚餐買一送一優惠券，作為勸募活動回饋贈禮，善心民眾捐款5千元以上給宜蘭聯勸就能獲得相關票券。

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宜蘭聯勸基金會董事長薛敏誠說，感謝縣府及酒店多年來對地方公益不遺餘力，透過捐款回饋住宿券所籌募的善款，每筆款項均會公開徵信並開立收據，將用以補助約23個社福單位，協助提升經濟弱勢家庭、長者、兒童、婦女及身心障礙者的生活品質。

力麗觀光董事長楊竫如說，力麗觀光長期透過各館店積極投入在地公益，將企業資源轉化為支持社會的力量。力麗威斯汀度假酒店總經理黃宜評說，2017年營運以來，每年透過捐贈住宿券、舉辦公益活動，以及與社區、地方學校合作等方式，協助縣內多個社福機構推動各項服務計畫。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，住宿券透過宜蘭聯勸的媒合與運用，化為實質助人力量，讓弱勢族群感受到社會的溫暖，也肯定力麗秉持「地方共生共好」的理念。

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