政院擬放寬1孩家庭請外傭 蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安表示，對於政院擬放寬1孩家庭請外傭的政策，已經相關單位密切關注，做好因應。（記者田裕華攝）

行政院預計今（19）拍板放寬育有1名12歲以下兒童的家庭，可以申請外籍幫傭，有民間團體質疑若缺乏配套，將缺乏實質效益。台北市長蔣萬安表示，會請勞動局、社會局及教育局等相關單位密切關注，做好因應。

「托育及就業政策催生聯盟」估計放寬育有1名12歲以下兒童的家庭，申請外籍幫傭，僅所得前5分之1的富裕家庭受惠，約28.8萬戶，卻被包裝成提振生育率及婦女勞參率，質疑是典型不實廣告，且跨國研究未曾發現有國家大量引進幫傭而提高生育率。

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蔣萬安今天早上出席台北國際城市論壇前，被問到對這項政策的看法時表示，減輕育兒家庭負擔是他的使命，也是責任，所以台北市率先跨出第一步來示範育兒家庭爸媽減工時不減薪的計畫，目前為止已經有超過173家公司參與，同時持續接到許多企業表達參與的意願。

蔣萬安說，對於中央目前研究開放外傭的政策，已經請勞動局、社會局及教育局等相關單位密切的關注，做好因應。

另被問到中央也有意協助來推動戶外吸菸室，甚至有機會見面討論，蔣萬安表示，樂見中央願意支持台北市推動無菸城市的政策，也很願意進一步和中央以及各縣市政府一起討論，如何將無菸城市推得更順利及完善。

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