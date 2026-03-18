彰女繁星推薦34人上榜 2人過醫學系一階

大學繁星推薦放榜，錄取長庚大學中醫學系的彰化女中陳宣諮同學（右），與校長陳香妘（左）開心地合影留念。（彰女提供）

大學繁星推薦入學今（18）天放榜，彰化女中傳出捷報，共有34位學生順利上榜，其中，國立大學22人、私立12人，包含2人錄取中醫學系；另外，該校還有2人通過醫學系及牙醫學系的第一階段篩選。

錄取長庚中醫系的陳宣諮，曾獲得全國語文競賽字音字形特優，也拿過中區英文作文優等，她每天從埔鹽通車上學，沒有補習，全靠自律規劃行程。她說，因為曾確診新冠肺炎，當時吃「清冠一號」痊癒，讓她對中醫產生濃厚興趣，加上喜歡國文，決定投入中醫領域。

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上榜台大法學系的張芫欣同樣也是不補習一族，為了拚學測，高三住校，省下往返員林市與彰化市的通勤時間讀書，學測成績在國、英、社三科都拿頂標。她平時愛看課外書，深受日本小說《檢方的罪人》啟發，對正義與真相有深刻思考，如願錄取第一志願。

校長陳香妘表示，今年考生除了繁星亮眼，先前特殊選才也有多人上台大、清大等頂尖大學，她特別感謝師長陪伴與家長支持，也提醒金榜題名的學生，持續完成高三下學期的學業，為大學課業做好銜接。

順利透過繁星推薦錄取台大法律學系的彰女張芫欣（右），高三住宿以節省通勤時間專心準備考試，學測成績優異。她與校長陳香妘（左）合照，分享金榜題名的喜悅。（彰女提供）

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