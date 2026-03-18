新北桌遊店新店員報到！美到像AI引網友暴動 本人身分曝光

也有網友馬上神出，該店員就是IG上擁有6.1萬人追蹤的網美「河豚」。（圖擷取自河豚IG）

新北1間於臉書經營粉專並擁有近10萬人追蹤的卡牌桌遊店，日前宣布加入1名女性新員工，並曬出其2張美照，引發網友熱烈討論。隨後有網友神出該店員本尊，是1名擁有超過6萬粉絲追蹤的網美，隨著消息瘋傳，其粉絲數已迅速飆升至7萬多人。

該店家於15日在粉專「家家美樂地」驚喜宣布新店員「河豚」正式報到。粉專發文表示，在AI時代，招募員工已不僅是「找人顧店」，而是需要能將科技工具與社群經營結合的「數位原住民」。經營卡牌店是一門結合「熱血」與「數據」的生意，若能找到1位既懂玩家心態，又能熟練操作AI工具的左右手，經營壓力將減輕許多。

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「河豚」本人則表示，她原本的工作就與玩具有關，此次轉換跑道挑戰卡牌遊戲領域，目前各項卡牌遊戲都在學習中，歡迎大家到店裡找她聊天，也請大家多多指教。

粉專同時分享了河豚的2張私人照片：第1張中她身穿和服，精緻五官宛如AI生成；第2張照片則換上火辣低胸裝，側躺展現傲人身材。照片曝光後引發網友暴動，紛紛留言驚嘆：「以為是AI，結果真有其人」、「卡牌店員競爭這麼激烈的嗎」、「可愛的賽道突然來了個魅魔」。

專業網友也迅速神出，該店員正是IG網美「河豚」。在店員身分曝光後，大量網友湧入其個人社群追蹤，IG粉絲數已從原先的6.1萬人迅速突破至7.3萬人，人氣持續攀升。

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