國立苑高繁星錄取率68％ 揮出頂大「全壘打」

繁星放榜，苗栗縣國立苑裡高中86人摘星，錄取率高達68％。（校方提供）

繁星放榜，苗栗縣國立苑裡高中交出漂亮成績單，共86人摘星、錄取率高達68％，校方說，學生「頂大全壘打」優勢，各有錄取台、清、交、成、政大等名校學生，加上醫學大學與特殊選才，目前已有92名準大學生，展現苗栗縣海線學子強勁的升學競爭力。

校方指出，包括張鎮翔錄取台大化工系、沈庭妤登榜成大法律系、劉羽宸錄取政大西語系。校內1％的頂尖學子李鎧寓，原具備優異語文天賦，後轉戰醫藥學群，成功錄取陽明交大醫學生物技術暨檢驗學系；林彥宇則由入學時的中段起步，憑藉苦讀與同儕激勵，成功翻轉錄取中山大學海科系。

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此外，錄取清大藝設系的陳姓學生，在美術班高壓術科與學科雙重考驗下，仍以繁星為目標穩定累積，最終如願圓夢。錄取成大生科系的陳俊佑則分享，透過「面對錯誤」反覆檢視錯題，是突破瓶頸的關鍵。

錄取台師大幼家科學系的陳綠窈坦言，原本不擅長讀書，但在同儕互助與學校導引下，成功養成讀書習慣。以國文滿級分錄取彰師大的嚴千芸，則在校內深厚的人文氛圍中，確立了投身語文教育的志向。

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