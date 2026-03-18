揭牌完就關門！砸2.7億活化中興莊眷村 最快年底才開放

中興莊眷村文化園區歷經多年修復，老建物整建完成，街廓樣貌重現眷村風貌。（記者張聰秋攝）

歷經多年修復，位在八卦山下的彰化市中興莊眷村文化園區，今天（18日）完工揭牌，宣告中央與地方協力完成老建物活化，但今天揭牌後偌大的園區隨即關閉，最快要到今年底，等營運廠商正式開幕，才會全面開放。

中興莊是1950年山東青島保安部隊撤退來台的落腳處，也是國防部選定的全國13處眷村保存區之一，在文化部、國防部與彰化縣政府共同投入2.7億多元，分三期修復，眷村老建築群已蛻變成文化園區，未來將有藝術家進駐、故事館及全台少見的眷村特色民宿。

請繼續往下閱讀...

縣長王惠美與縣議員、里長等人今天共同見證這座聚落建築群的新生，只是縣府原本允諾今年農曆年前開放使用卻跳票，都已完工揭牌了，卻不能同步開園迎客，讓民眾難掩失望，擔心關閉久了淪為「蚊子園區」？

對此，文化局長張雀芬表示，硬體工程雖已完工，法規程序不能省，今年2月已把場地點交給負責營運的ROT（重建、營運、移轉）廠商接手，「不可能今天點交，明天就強求廠商開門。」

張雀芬直言，根據促參法規定，廠商有10個月的準備期，廠商不只要進行室內裝修與招商，還要申請旅宿執照，確保消防與公共安全無虞後才能營運。籌備期間，廠商就要支付相關權利與租金費用，錢都砸下去更希望趕快開園。

文化局計畫下個月舉辦ROT正式簽約記者會，接著5、6月營運廠商舉辦暖身活動，力拚今年12月正式開放，未來的中興莊不只是賣文創商品的小店，透過藝術家進駐與眷村住宿體驗，讓老眷村真正轉型為帶動八卦山觀光的新亮點。

中興莊眷村園區內老屋修復保留原有結構與外觀，搭配開放空間，未來將規劃藝術與文化進駐及旅宿。（記者張聰秋攝）

中興莊眷村文化園區設置裝置藝術與綠意景觀，結合八卦山地形，打造文化休憩空間。（記者張聰秋攝）

修復後的建築結合新式設計元素，保留歷史紋理同時導入現代空間機能，未來提供住眷村旅宿體驗。（記者張聰秋攝）

園區入口設置「中興莊眷村文化園區」意象標示，宣告老眷村轉型再生。（記者張聰秋攝）

中興莊眷村文化園區今舉行完工揭牌活動，縣長王惠美與地方人士到場見證。（記者張聰秋攝）

園區內老屋整修完成並設置導覽圖，未來將引進營運團隊規劃多元使用。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法