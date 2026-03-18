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    首頁 > 生活

    竹縣招募青年加入「竹青V-Team」 做志工拍短影音拿禮券

    2026/03/18 13:27 記者黃美珠／新竹報導
    一如去年前往花蓮光復鄉協助復建，新竹縣號召青年志工籌組「竹青V-Team」志工隊。（取自竹縣府官網）

    一如去年前往花蓮光復鄉協助復建，新竹縣號召青年志工籌組「竹青V-Team」志工隊。（取自竹縣府官網）

    當志工可以獲禮券等獎勵，還能學做短影音！新竹縣即日起到4月24日招募「竹青V-Team」青年志工隊，就祭出這樣的好康，號召縣內15到45歲，對志願服務和影像紀錄有興趣的青年上網報名

    縣府教育局將提供培訓、多元服務場次，獨創的「服務時數核發機制」，只要志工自主紀錄縣內各類志願服務、縣府各項活動或公共議題，以短影音為憑，經核定都可認列服務時數，單次連續服務3小時以上的人，還可獲150元補助。縣府今年就會配套開辦環保淨灘、生命教育、以及地方創生3場志願服務行動，提供志工隊多元體驗也集服務時數。

    而所謂的階梯式獎勵，強調累積服務時數可獲對應的獎勵，從初級「銅牌」的培力活動優先參與權，到最高「SSS傳說級」的2000元等值禮券，都可爭取。「竹青V-Team」核心概念就是讓志工從過去服務的參與者，變成故事的「記錄、傳遞者」，用當代的短影音手法，分享縣內大小事，產生社會影響力。

    所以「竹青V-Team」成軍後，將先接受基礎訓練，掌握志願服務法規跟倫理，再系統性的培訓影像企劃與製作技能，用以創作短影音 。成為正式志工後，除可申請線上志願服務紀錄冊、獲得專屬志工隊T-shirt，還有前述新竹縣獨創的獎勵機制，讓更多青年參與社會服務。

    招募青年志工隊「竹青V-Team」，新竹縣祭出禮券獎勵等機制。（取自竹縣府官網）

    招募青年志工隊「竹青V-Team」，新竹縣祭出禮券獎勵等機制。（取自竹縣府官網）

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