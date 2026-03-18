桃園市住宅囤積行為處理自治條例上路 囤積戶拒不配合得按次罰3千元

桃園住宅囤積行為處理自治條例上路，若囤積戶拒不配合清理，市府得按次處罰3000元。（環保局提供）

「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」已於3月10日發布施行，若民眾住宅有囤積情形且規避、妨礙或拒絕配合清理，市府得按次開罰3000元以下罰鍰，桃園市因此成為全國首個將囤積行為處理入法的縣市，除了確保公共安全，也降低消防人員救災風險。

市長張善政今（18）日主持市政會議表示，今年1月基隆市住宅火警，由於屋內堆放大量雜物，一位消防人員在搶救過程不幸殉職，其胞弟於桃園市消防局任職，市府第一時間核准調職，讓他就近照顧家人，但更重要的是，如何讓這樣的悲劇不再發生，這場大火再次凸顯住宅囤積不僅影響環境整潔，也可能帶來公安風險，樓梯、走道、室內堆滿雜物，讓救援難度倍增，風險都是第一線消防員承擔。

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張善政提到，囤積行為多發生在私人空間，政府要介入不容易，去年市府著手研擬自治條例，希望將這個漏洞補起來，今年1月將自治條例送行政院，2月25日獲核定，並於3月10日發布施行，重點在於透過跨局處合作解決住宅囤積，若遇到拒絕配合的情形，也得按次處以3000元以下罰鍰，確保自治條例可以落實。

張說，解決囤積問題亟需跨局處合作，市府接獲舉報後除了有「法」可管，將透過衛生局、環保局及社會局等單位，分工協助處理環境衛生、屋主囤積行為諮商等，市府訂定自治條例的目的不是為了處罰，在施行後可以將桃園市境內的囤積戶慢慢減少，避免再有類似不幸的事情發生。

住宅內堆放大量雜物等囤積行為，一旦發生火災，將增加傷亡風險。（環保局提供）

桃園市長張善政18日主持市政會議表示，訂定住宅囤積行為處理自治條例的目的，希望將處理住宅囤積行為的漏洞補起來。（記者鄭淑婷攝）

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