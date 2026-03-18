台南都會公車再擴編 107路今上線永康直達地方法院

大台南公車都會公車107線永康火車站至台南地方法院正式上線服務。（圖由南市交通局提供）

台南市都會公車路網再添新成員，「107路」今（18）日正式上線營運，新闢的「107永康火車站－地方法院」路線行經永康、東區、中西區與南區，串聯火車站、醫院與學校，提供永康居民直達府城市區的全新通勤幹線。

交通局長王銘德表示，市區公車路網重整計畫是重要交通政策，其中「都會公車」主打班次更密集、路線更直捷，以因應日益增加的通勤需求。隨著永康人口持續成長，既有往返永康與市區的綠幹線與5路公車尖峰時段常出現客滿情形，規劃107都會公車行經永大路等人口稠密路段，強化永康往返市區的公共運輸服務量能。

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交通局指出，107都會公車自永康火車站發車，沿途停靠永大夜市、崑山科技大學、成大醫院、台南火車站、鴨母寮市場、西市場、新光三越新天地、健康綠洲公園，終點至地方法院與國平重劃區，涵蓋就學、就醫、購物與休閒等多元需求，提供市民更便利的交通選擇。

公共運輸處長劉佳峰表示，107路由巨業交通營運，每日清晨5時50分至晚間10時20分提供服務，共64班次，並投入今年新上線的電動巴士行駛，提升搭乘舒適度與環保效益。未來與107路搭配規劃的都會公車102路也將於近期上路，逐步建構更完整的東西向都會公車路網。

107都會公車採一段票18元收費，持市民卡搭乘可享平日半價、假日免費優惠；若搭配TPASS月票或電子票證轉乘，還能進一步節省交通支出，讓通勤更加經濟便利。

都會公車107路路線。（圖由南市交通局提供）

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