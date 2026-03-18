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    首頁 > 生活

    基隆長興公園改建惹民怨 居民憂石籠藏蛇蟲

    2026/03/18 09:04 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆七堵區長興公園改造工程引起周邊民眾抱怨。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵區長興公園改造工程引起周邊民眾抱怨。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵區長興公園整建，打除列管珍貴老樹的花台並將設置石籠牆，但附近居民擔心石籠牆會藏匿蜈蚣與蛇蟲，影響居民安全。七堵區公所表示，近日將召開說明會，與居民進一步溝通，評估調整工項。

    長興里民活動中心周邊的長興公園環境改善工程，農曆年前就已施工，圍籬圍在人行道上，珍貴老樹的花台也打除，民眾聽說還要設置石籠，2個籃球場其中之一要改為半場，引起民眾抱怨。

    柯姓與羅姓民眾指出，公園裡10棵老樹都很有歷史，有部分是從光明路移植過來的，是列管的珍貴老樹，花台打除沒有保護措施，會影響老樹的生長安全；最令居民擔心的是石籠，社區靠近山區，蜈蚣與蛇容易藏匿其中，對運動民眾安全堪虞。

    七堵區公所區長林賢家表示，為改善長興公園整體環境，去年已完成第一期兒童遊戲區建置並開放使用，現在正在做第二期工程，主要是拓寬現有環狀人行道、調整花台欄杆等，完成後公園環境會更開闊舒適。

    林賢家表示，拆除半座籃球場改為綠地，是增加公園的綠覆率，至於民眾較有意見的石籠，是舊材再利用，減少外運，區公所將於近日辦理施工說明會，評估調整工項可能性，提供更好的公園環境。

    基隆七堵區長興公園改造工程引起周邊民眾抱怨。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵區長興公園改造工程引起周邊民眾抱怨。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵區長興公園改造打除老樹周邊石台惹議。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵區長興公園改造打除老樹周邊石台惹議。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵區長興公園改造打除老樹周邊石台惹議。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵區長興公園改造打除老樹周邊石台惹議。（記者盧賢秀攝）

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