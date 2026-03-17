中市「學校故事志工」培訓 探索「說演故事」技巧

「學校故事志工」培訓，參與志工探索「說演故事」的技巧。（圖由教育局提供）

台中市教育局為提升校園閱讀風氣，今天在潭子區潭陽國小辦理「學校故事志工」培訓，透過劇場式教學，共同探索如何用聲音與肢體打造「有溫度的故事饗宴」，為台中閱讀教育注入強大動能。

教育局長蔣偉民表示，「故事」不僅是知識的傳承，更是引導價值觀與促進情感交流的重要媒介，特別感謝長期在校園默默耕耘的故事志工；學校故事志工培訓已深耕16年，這項長期深耕的閱讀推動計畫，見證無數孩子因為聽故事而愛上閱讀，未來期盼更多志工加入，以充滿溫度的說演技巧，在孩子心中種下閱讀的種子，讓台中市的閱讀之林更加茂盛。

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今年的培訓特別邀請親子故事專家何安妘以「劇場式教學」，結合劇場元素與故事教學經驗，帶領志工探索「說演故事」的技巧，讓原本靜態的繪本能生動地展現，引發孩子對閱讀的好奇與興趣。

承辦的大肚國小校長謝青屏表示，培訓過程啟發了志工說故事的熱情，志工們在交流中共同成長，展現了「終身學習」的精神。在講師唱作俱佳的引導下，現場志工體驗繪本延伸的多元可能。

參與培訓的林小姐表示，以前說故事時總擔心孩子容易分心，這次學到如何運用肢體張力與聲線變化，才發現原來自己的聲音也能像劇場一樣有層次，迫不及待想回到學校試試，看看孩子們驚喜的表情。

台中市教育局17日在在潭陽國小辦理「學校故事志工」培訓。（圖由教育局提供）

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