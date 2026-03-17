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    首頁 > 生活

    打造印尼文化體驗區 3/22大安森林公園共度開齋

    2026/03/17 10:28 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市勞動力重建運用處將在22日於大安森林公園4號出入口處打造「南風漫城．一起開齋－萬島之國到台北」文化體驗區。（圖由台北市勞建處提供）

    台北市勞動力重建運用處將在22日於大安森林公園4號出入口處打造「南風漫城．一起開齋－萬島之國到台北」文化體驗區。（圖由台北市勞建處提供）

    隨著穆斯林齋戒月進入尾聲，象徵感恩、團聚與分享的重要節日「開齋節」即將到來。台北市勞動力重建運用處將在22日於大安森林公園4號出入口處打造「南風漫城．一起開齋－萬島之國到台北」文化體驗區，設立印尼各群島文化互動攤位，邀請移工、市民及穆斯林家庭齊聚一堂，共度溫暖且富文化深度的開齋時光。

    勞動局局長王秋冬表示，台北市目前有超過3萬名的印尼籍移工，以伊斯蘭教為主要宗教信仰，為持續推動多元文化共融政策，今年特別以印尼「萬島之國」為活動設計主軸，不僅讓移工的母國文化被看見，也讓市民朋友在台北就能親身體驗豐富的印尼文化，促進移工與市民間的交流與互動。

    勞建處表示，開齋節之於穆斯林的重要性，就如農曆新年之於台灣；期盼透過活動，讓更多市民認識伊斯蘭文化與移工家鄉的多元樣貌，促進城市文化交流的重要契機，在理解中建立尊重，在交流中深化友誼。

    此外，今年「移工及國人多元文化共融活動」將於4月1日開放報名，歡迎移工及國人朋友一起走讀台北、體驗異國文化特色。

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