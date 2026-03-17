新北捷運三鶯線單程票出爐 融入陶瓷文化意象

捷運三鶯線單程票代幣樣式出爐，其中一面採用象徵鶯歌當地文化的陶窯圖案。（新北市捷運局提供）

新北市捷運三鶯線預計今年上半年通車，除了可使用多元電子票證搭車，單程票代幣設計也別具巧思，呼應當地的城市代表色「三鶯藍」，以列車塗裝的藍色為基底，其中一面刻有象徵鶯歌文化的陶窯圖案，另一面則是新北捷運的標誌，樣式曝光後，民眾直呼「好想帶回家收藏」。

新北市捷運工程局表示，一般捷運系統通常使用電子票證乘車，若旅客沒有使用電子票證或多元支付，就必須至售票機購買單程票，提供一次性搭乘使用，三鶯線的單程票代幣內含晶片，當旅客完成購票流程後，售票機會將旅客點選的乘車資訊寫入代幣，進站時持票卡感應，出站時在驗票閘門處，把這枚代幣放入投幣孔，回收後可給下一位旅客重複利用。

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捷運局指出，三鶯線穿梭藍天和綠地之間，除了列車、月台門採用藍色塗裝，單程票代幣也以「三鶯藍」為基底，與車輛主視覺相互輝映，其中一面圖案呈現「新北捷運」的標誌，上面標示英文字「New Taipei Metro」，下方是「新北捷運」中文字樣，另一面則選用具有鶯歌地區代表性文化的陶窯圖案，上方為單程票的英文字「Single-Journey Ticket」，方便國外旅客辨識。

單程票代幣樣式曝光後，有民眾說，「捷運局這次美學有到位」，不過，也有人質疑，北捷都要取消單程票代幣了，三鶯線還製作新的代幣？另有人建議，「支持信用卡直刷才能國際化」。

捷運三鶯線的單程票代幣設計以藍色為基底，提供一次性搭乘使用。（新北市捷運局提供）

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