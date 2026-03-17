裝修審查費動輒百萬？台南建築師公會澄清：30坪只要2.2萬

對於室內裝修審查費，南市建築師公會今日開會澄清。（記者洪瑞琴攝）

外界質疑南市室內裝修審查費用過高，甚至傳出「動輒近百萬元」，南市建築師公會今（17）日出面澄清，實際審查費用遠低於外界想像。以一般住宅約100平方公尺（約30坪）的室內裝修案件為例，圖面審查加上竣工查驗，總費用約2萬2千元；即使是約100坪的餐廳或店舖裝修，整體審查費用也約3萬5千元，並無「審查費破百萬」的情況。

內政部國土管理署去年底預告「室內裝修定型化契約」草案後，外界開始關注各地室內裝修審查制度。針對外界質疑，南市政府工務局也曾發布聲明說明制度運作。

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南市建築師公會理事長竇國昌指出，南市室內裝修審查是由工務局委託公會辦理，相關收費標準參考全國各縣市制度訂定。外界所認為的高額費用，通常不是審查費本身，而是裝修內容未符合消防、防火區劃或逃生動線等安全規範，需進行工程改善所產生的成本，例如增設防火區劃或調整避難動線等，工程費用才會使整體裝修支出增加。

在審查量能方面，建築師公會表示，目前共有59組審查人員輪值辦理案件，每年可受理約700至1400件。近3年南市室內裝修申請案件平均每年約300件，整體審查量能仍有相當餘裕。

至於外界認為審查程序曠日廢時，建築師公會說明，一般案件受理後1週內即可安排審查，通常1個月內可完成審查程序。若有案件耗時1年甚至更久，多半是因為申請內容不符法規被退回，需要重新補正資料或修改設計所花費的時間，而非審查流程本身延誤。

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