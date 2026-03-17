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    首頁 > 生活

    生命教育感動地圖 以聲音串連全國教育故事

    2026/03/17 10:32 記者林曉雲／台北報導
    2024年教育部生命教育終身奉獻人員、佛光山教團系統大學總校長林聰明（右）分享「把希望寫進教育的篇章」。（教育部提供）

    2024年教育部生命教育終身奉獻人員、佛光山教團系統大學總校長林聰明（右）分享「把希望寫進教育的篇章」。（教育部提供）

    生命教育不再只是課堂上的理念，而是透過聲音走進更多人的生活。教育部生命教育中心與國立教育廣播電台合作製播的廣播節目「台灣生命教育感動地圖」系列專題正式上線，共製作58集節目，透過聲音紀錄各地學校與教育工作者推動生命教育的故事，從校園出發串連全台生命教育實踐案例，讓民眾透過廣播聽見教育現場的溫度與感動。

    教育部學特司科長楊奕愔表示，「台灣生命教育感動地圖」自2023年起開始製播，邀請歷年獲選生命教育特色學校、績優人員及終身奉獻人員分享推動生命教育的理念與經驗，透過廣播形式呈現教育現場的真實故事，形塑一張由各地教育實踐交織而成的生命教育地圖，節目不僅記錄教育工作者的努力，也讓更多人看見生命教育在校園與社會中的深耕成果。

    楊奕愔說明，節目內容包含2024年教育部生命教育終身奉獻人員、現任佛光山教團系統大學總校長林聰明的個人成長背景，以及影響其生命教育推展的歷程；新北市山佳國小善用校園自然環境與在地特色，推動「遇見幸福山仔腳」的校本生命教育課程感動時刻；2023年教育部生命教育特色學校長庚科技大學，分享如何結合醫護專業，打造健康照護校園環境；2024年生命教育績優人員、新竹縣立中正國中教師莊菁怡透過課程設計，引導學生將生命教育理念落實於日常生活，培養正向良善與感恩惜福的價值觀。

    節目也結合當代社會關注議題，如同理心與愛、社會情緒學習、幸福老化與終身學習等，以「專題式聲音報導」方式呈現，融合廣播短劇、實地訪談與生命故事敘事等元素，讓生命教育不僅停留在理念宣導，而是透過多元聲音與故事，呈現教育在不同場域落地實踐的歷程。

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