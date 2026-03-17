偏鄉教育升級六龜高中推AI課程，台水專班有全新數位教室。（六龜高中提供）

解決偏鄉年輕人就業就學，高雄市立六龜高中與自來水公司合作成立「台水專班」，今年邁入第10年，特別導入最夯AI科技課程，成立全新數位學習教室，同步啟用培育偏鄉科技人才，培育未來機電與科技專業人才。

六龜高中校長楊茂青、台水公司第七區管理處蔡侑霖副處長一起揭牌，共同見證「台水專班」邁入第10年揭牌儀式，昨（16）日正式成立「數位學習教室」，全面導入AI與科技課程，為偏鄉學子打造結合理論與實作的學習環境，培育未來機電與科技專業人才。

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六龜高中於114年申請「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費」，更新教室課桌椅、個人電腦，並建置全新「數位學習教室」，以數位學習為核心，結合國際教育、雙語暨本土語言、數位自主學習、創客手作及機電課程等五大應用面向，期盼與鄰近國中、國小及社區緊密結合，推動各式科技及數位學習課程，提升偏鄉學子科技及創客手作能力，有效縮短城鄉差距。

六龜高中校長楊茂青期勉校內教師，以「培育榮譽優雅山城少年」為目標，結合數位學習及科技教育，為孕育六龜優秀學子共同努力。

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