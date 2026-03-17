為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    偏鄉教育升級六龜高中推AI課程 台水專班有全新數位教室

    2026/03/17 10:13 記者黃良傑／高雄報導
    偏鄉教育升級六龜高中推AI課程，台水專班有全新數位教室。（六龜高中提供）

    偏鄉教育升級六龜高中推AI課程，台水專班有全新數位教室。（六龜高中提供）

    解決偏鄉年輕人就業就學，高雄市立六龜高中與自來水公司合作成立「台水專班」，今年邁入第10年，特別導入最夯AI科技課程，成立全新數位學習教室，同步啟用培育偏鄉科技人才，培育未來機電與科技專業人才。

    六龜高中校長楊茂青、台水公司第七區管理處蔡侑霖副處長一起揭牌，共同見證「台水專班」邁入第10年揭牌儀式，昨（16）日正式成立「數位學習教室」，全面導入AI與科技課程，為偏鄉學子打造結合理論與實作的學習環境，培育未來機電與科技專業人才。

    六龜高中於114年申請「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費」，更新教室課桌椅、個人電腦，並建置全新「數位學習教室」，以數位學習為核心，結合國際教育、雙語暨本土語言、數位自主學習、創客手作及機電課程等五大應用面向，期盼與鄰近國中、國小及社區緊密結合，推動各式科技及數位學習課程，提升偏鄉學子科技及創客手作能力，有效縮短城鄉差距。

    六龜高中校長楊茂青期勉校內教師，以「培育榮譽優雅山城少年」為目標，結合數位學習及科技教育，為孕育六龜優秀學子共同努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播