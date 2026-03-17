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    首頁 > 生活

    打造藍色經濟！ 遊艇駕照、登記與泊位數成長

    2026/03/17 10:11 記者黃宜靜／台北報導
    航港局表示，以去年與2021年間近5年的數據來看，遊艇駕照數提升57%，遊艇專屬泊位數增加38%，遊艇登記數也成長35%。（航港局提供）

    航港局表示，以去年與2021年間近5年的數據來看，遊艇駕照數提升57%，遊艇專屬泊位數增加38%，遊艇登記數也成長35%。（航港局提供）

    為打造「藍色遊憩新經濟」願景，交通部航港局積極推展遊艇活動與增加遊艇泊區，致力建構友善遊艇環境，推動遊程及多元服務機能，以去年與2021年間近5年的數據來看，遊艇駕照數提升57%，遊艇專屬泊位數增加38%，遊艇登記數也成長35%，藍色新經濟效益正在持續擴散中！

    航港局表示，為普及遊艇活動，已建置「遊艇入口網站（YAPO）」提供一站式服務並逐年優化，瀏覽量已突破840萬人次，並透過拍攝《小資女遊艇自駕初體驗》等主題影片推廣，YouTube頻道吸引逾6.6萬人次觀看，帶動民眾考照自駕風氣，遊艇駕照數從2021年20,144張成長至去年31,637張，增11,493張；遊艇登記數於2021年1,208艘成長至去年1,636艘，增428艘，海洋休憩成國人親近大海熱門管道。

    航港局指出，在建立友善遊艇活動環境方面，啟動遊艇泊位與多元服務機能，規劃「遊艇遊程圈」，藉由串聯本島與離島的「環島及跳島」遊程，達成漁港與遊艇產業共有、共生、共榮永續發展目標。

    航港局表示，隨著遊艇活動熱度持續升溫，截至去年底，專屬泊區已擴增至26處，提供1,437席泊位，預計今年將進一步成長至28處，屆時可擴增至1,537席泊位，持續為遊艇玩家提供服務。未來將持續推廣遊艇活動，深化完善的海洋旅遊環境，讓海洋觀光深度融入國人日常生活，創造藍色經濟的新風潮。

    全國遊艇遊程圈。（航港局提供）

    全國遊艇遊程圈。（航港局提供）

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