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    首頁 > 生活

    台中軟埤仔溪水環境改善 囊括國家卓越建設獎金質獎等10項大獎肯定

    2026/03/17 10:17 記者歐素美／台中報導
    葫蘆墩公園第二區的軟埤仔溪，透過污水截流改善且左岸新增人行步道供民眾休憩。（水利局提供）

    葫蘆墩公園第二區的軟埤仔溪，透過污水截流改善且左岸新增人行步道供民眾休憩。（水利局提供）

    台中市水利局爭取中央補助，斥資1.5億元辦理「軟埤仔溪水環境改善工程」，囊括「第24屆公共工程金質獎水利工程類佳作」等10項專業大獎，展現市府在公共建設、永續治理與市民共享空間打造上的卓越實力。

    軟埤仔溪貫穿台中市豐原區及神岡區，是「豐潭神雅都市計畫」的核心藍帶，台中市府水利局積極爭取全國水環境改善計畫，獲經濟部水利署補助1億1,700萬元及自籌3,300萬元，斥資1.51億元辦理「軟埤仔溪水環境改善工程」，重塑「豐葦之原」的在地水岸記憶，展現水岸花都嶄新風貌。

    水利局表示，軟埤仔溪過去因農田灌溉需求，致主河道乾涸無水、生態棲地減少，水利局透過工程翻轉溪流與河岸樣貌，重塑環境功能與生態價值，讓市民重新親近河川、感受水岸之美。

    軟埤仔溪水環境改善工程，近年屢獲評審肯定，囊括「第24屆公共工程金質獎水利工程類佳作」、「第27屆國家建築金質獎全國首獎」、「114年工程永續與環境美學獎優等」、「2025年 APSAA亞太暨台灣永續行動獎-SDG06銅級」、「2025年建築園冶獎」、「2024年第十二屆台灣景觀大獎設施環境類佳作」、「第32屆中華建築金石獎空間活化類金石獎」、「第25屆國家建築金獎施工品質類優質獎」、「2023年國家卓越建設獎金質獎」與「台中市金安心工程計畫大型工程組優勝」等10項專業大獎。

    軟埤仔溪流經台中市豐原區葫蘆墩公園。（水利局提供）

    軟埤仔溪流經台中市豐原區葫蘆墩公園。（水利局提供）

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