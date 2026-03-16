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    首頁 > 生活

    礁溪湯圍溝公園上演「鴿子之亂」宜縣府下令禁餵禽鳥違者罰6000元

    2026/03/16 15:45 記者游明金／宜蘭報導
    礁溪鄉湯圍溝溫泉公園常有遊客餵食鴿子。（縣議員林聰池提供）

    礁溪鄉湯圍溝溫泉公園常有遊客餵食鴿子。（縣議員林聰池提供）

    宜蘭縣礁溪鄉湯圍溝溫泉公園是知名風景區，因遊客長期餵食造成鴿子聚集，甚至飛到附近住戶陽台留下很多鳥糞，難以清洗，住戶也擔心有禽流感疑慮；宜蘭縣政府工旅處表示，縣府已完成公告，湯圍溝公園禁止餵食禽鳥行為，違者可處1200元到6000元罰鍰，縣府會加強勸導與執法。

    縣議員林聰池說，他接到附近大樓很多住戶陳情，說遊客都在湯圍溝溫泉公園餵鴿子，造成鴿子聚集，而且經常飛到大樓陽台歇息，留下很多糞便，清理很不容易，也擔心有禽流感問題，他親自到場了解也覺得這樣不行，確實對住戶造成困擾，因此特別請縣府立了告示牌，請遊客不要在公園、公共場所餵鴿子。

    附近住戶表示，遊客餵鴿子就造成髒亂，住戶陽台裡面都是鴿屎，鴿屎久了不好清，洗不起來，造成很大困擾，希望遊客不要再這樣餵食。

    縣府工旅處長李東儒指出，湯圍溝是宜蘭縣知名風景區，縣政府接獲民眾反映，發現湯圍溝溫泉公園有民眾餵食禽鳥，長期停留產生糞便，污染當地風景區、周邊道路與附近住戶情況，且擔心會不會導致禽流感，威脅遊客與縣民健康。

    李東儒說，工旅處進行瞭解後在今年1月完成公告程序：「宜縣湯圍溝溫泉公園為維護環境清潔衛生及遊客健康，禁止餵食禽鳥行為」，違者依宜蘭縣公園管理自治條例處1200元到6000元罰鍰，希望遊客不要再餵食禽鳥，除了維持風景區環境，也能夠維護遊客與縣民的健康。

    鴿子常飛到附近住戶陽台留下糞便，難以清洗，也引起禽流感疑慮。（縣議員林聰池提供）

    鴿子常飛到附近住戶陽台留下糞便，難以清洗，也引起禽流感疑慮。（縣議員林聰池提供）

    宜蘭縣政府已完成公告，湯圍溝公園禁止餵食禽鳥行為，違者可處1200元到6000元罰鍰。（民眾提供）

    宜蘭縣政府已完成公告，湯圍溝公園禁止餵食禽鳥行為，違者可處1200元到6000元罰鍰。（民眾提供）

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