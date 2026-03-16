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    首頁 > 生活

    台南鹽水溪驚見近距離鸕鶿群 與市區僅一線之隔

    2026/03/16 15:44 記者蔡文居／台南報導
    這群鸕鶿群就停棲在鹽水溪畔的苦楝樹上，距台南市區僅一線之隔。（謝其良提供）

    這群鸕鶿群就停棲在鹽水溪畔的苦楝樹上，距台南市區僅一線之隔。（謝其良提供）

    冬候鳥鸕鶿是有名的捕魚高手，每年秋冬時節南遷過冬，春天再北返。台南鳥友謝其良上週在台南鹽水溪畔，記錄到一群鸕鶿群就停棲在溪畔的苦楝樹上，由於距離車水馬龍的市區僅一線之隔，為距市區最近的鸕鶿群，民眾要欣賞鸕鶿美麗的身影及高超的捕魚技術，不用遠赴外地，在市區的鹽水溪就看得到。

    鸕鶿的體長可達到80幾公分，屬於大型水鳥，是出了名的捕魚高手，會潛水捕魚，技術高超，在台灣屬於冬候鳥，嘉義鰲鼓、台北基隆河、金門慈湖等地每年都有大量鸕鶿群聚，也是鳥友觀賞鸕鶿的知名地點，台南七股潟湖也固定有少量鸕鶿停棲於蚵棚上。近幾年來，安南區海尾路一帶魚塭，有鳥友發現牠們的蹤影。

    謝其良表示，這群鸕鶿約有10幾隻，停棲在鹽水溪畔的2棵苦楝樹上，有高有低，看起來像是一棵「鸕鶿樹」，最多曾記錄到至少500隻以上，群聚的鸕鶿十分壯觀。不過，上週五比較晚到現場，加上目前已是北返季節，族群數的變化，仍有待長期的觀察記錄才能確認。

    鸕鶿是有名的捕魚高手，每年秋冬時節南遷過冬，到了春天再北返。（謝其良提供）

    鸕鶿是有名的捕魚高手，每年秋冬時節南遷過冬，到了春天再北返。（謝其良提供）

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