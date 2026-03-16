亞矽創3年前打掉重練卻空轉 桃市議員憂心「不要變海市蜃樓」

亞洲矽谷創新研發中心位於青埔A19。（資料照，桃市府提供）

桃園市長張善政上任後將亞矽創新研發中心「砍掉重練」，但至今3年仍在空轉，遲遲不見招商公告，議員憂心亞矽創變成海市蜃樓，張善政表示，亞矽創若照原訂規劃，航空城公司可能已經破產，目前全案進入招商最後階段，預計今年第2季公告招商。

張善政今（16）日赴議會施政報告，議員謝美英質詢指出，張善政在2023年上任後就拋出震撼彈，宣布終止前朝亞矽創工程合約，並認賠1.3億元設計費，理由是當時亞矽創是個「錢坑」，市議會也尊重市府專業評估，但砍掉重練不能光是口號，「破壞之後，建設在哪裡」，航空城公司去年底風光舉辦招商說明會，宣布亞矽創將擴大到1.6萬坪，開發價值預估達400億元，一轉眼已過了3個月，還不見實質的招商公告，此外，市府也應設置核心科技產業進駐比率底線，防堵得標廠商掛羊頭賣狗肉，說好要引進AI、邊緣運算等產業，結果卻淪為亞洲商辦、亞洲百貨，失去產業升級初衷，而A19周邊電力問題及交通配套，也必須配合同步升級。

請繼續往下閱讀...

議員黃崇真表示，市府取消前朝規劃的亞矽創，過了3年至今還在空轉，包括定位、核心價值跟競爭力仍不明，且參加說明會的廠商大多都是不動產開發商，比例超過6成，真正屬於核心產業的僅有2家，令人質疑到底是要發展商城還是科技產業。

張善政答詢，亞矽創有許多潛在投資人，當然是以房地產、金融業投資帶動科技產業逐漸進駐，「如果照原來的方案走，航空城公司可能已經破產」，全案已進入招商最後階段，可以靜待結果，同時也會關注投標者對交通的規劃。

兼任航空城公司董事長的副市長王明鉅說明，前期時間主要都在訪商，許多科技業者有興趣，但希望當房客，土地開發業則有能力做全區開發，在釐清產業看法後，將周邊產二區等合併，並尋找適當的開發者。

航空城公司總經理洪秀寬表示，已召開意向徵詢說明會，會後2到3月個期間也持續與20家以上的企業及投資人深入訪談，綜合整理相關意見後，正在調整原本的招商草案，預計今年第2季推出招商公告，招標文將具體規範產業比例至少要達60%以上。

桃市府在青埔A19打造亞矽創新研發中心，圖為示意圖。（桃市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法