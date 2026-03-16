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    首頁 > 生活

    嘉義火車站前廣場今起全面禁菸 廣場西側同步規劃非禁菸區

    2026/03/16 15:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市政府在嘉義車站前廣場劃設綠色標線，代表是禁菸場所。（嘉義市政府提供）

    嘉義市政府在嘉義車站前廣場劃設綠色標線，代表是禁菸場所。（嘉義市政府提供）

    嘉義火車站是嘉義市重要門面，嘉義市政府為營造健康友善的公共環境，今天起正式公告嘉義車站前廣場為禁菸場所，同時在廣場西側人流較少的地方規劃非禁菸區，民眾如在公告禁菸場所吸菸，依照「菸害防制法」最高可處1萬元罰鍰。

    嘉義市衛生局長廖育瑋今天上午偕同台鐵嘉義車站站務長劉寧，巡視站前廣場地面新設的綠色標線及標示，向民眾宣導配合相關禁菸規定。

    廖育瑋表示，嘉義車站站內空間已經是「菸害防制法」第18條第1項第5款規定的禁菸場所，而車站前南側「大白熊」候車亭範圍，是市府2018年公告的禁菸場所，除原本禁菸的兩區外，市府再進一步擴大禁菸範圍到嘉義火車站站前廣場。

    廖育瑋表示，市府在站前廣場地面畫設綠色標線，設置「本場所綠線範圍內全面禁菸 No Smoking」標示，提醒民眾共同遵守，而依「菸害防制法」第40條規定，在公告禁菸場所吸菸者，最高可處1萬元罰鍰。

    嘉義市衛生局說，政策實施前，已連續多日派員到現場宣導，多數吸菸民眾都能配合熄菸，或移至非禁菸區，政策實施後，衛生局將持續加強巡查、舉牌宣導，政策宣導期間以勸導為原則，希望民眾一起維護車站前廣場清新、健康的公共空間。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    嘉義市衛生局長廖育瑋（左）與台鐵嘉義車站代表展示禁菸示。（嘉義市政府提供）

    嘉義市衛生局長廖育瑋（左）與台鐵嘉義車站代表展示禁菸示。（嘉義市政府提供）

    嘉義市衛生局長廖育瑋（左六）今與到場多名市議員一起宣導車站前廣場禁菸。（嘉義市政府提供）

    嘉義市衛生局長廖育瑋（左六）今與到場多名市議員一起宣導車站前廣場禁菸。（嘉義市政府提供）

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