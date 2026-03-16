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    首頁 > 生活

    時隔13天再爆禽流感撲殺883隻鵝！雲林動防所：與月初疫情無關聯

    2026/03/16 15:30 記者李文德／雲林報導
    時隔13天水林再傳出禽流感疫情，雲林縣府前往案場撲殺883隻鵝，也強調與月初2處禽流感案場無關連。（雲林縣動防所提供）

    時隔13天水林再傳出禽流感疫情，雲林縣府前往案場撲殺883隻鵝，也強調與月初2處禽流感案場無關連。（雲林縣動防所提供）

    雲林縣動植物防疫所本月初獲報水林鄉2處養雞場感染禽流感撲殺2.4萬隻雞，事隔13天再傳出鄉內一處養鵝戶主動通報有異常死亡。動防所今（16）日確診為H5N1亞型高病原性禽流感，前往撲殺883隻鵝。動防所指出，與先前通報案場無關聯性，後續針對周邊全面消毒，降低擴散風險。

    雲林動防所指出，3月13日接獲水林鄉49歲蔡姓鵝農主動通報，指畜養場內的鵝隻陸續出現異常死亡情況，經農業部獸醫研究所檢驗，今天結果出爐確診H5N1亞型高病原性禽流感，立即依標準作業程序辦理防疫處置，撲殺場內883隻鵝並執行場區清場消毒作業。

    動防所長廖培志指出，同時針對半徑1公里內共15處禽場列管，採樣監測作業，防止禽流感病毒擴散，降地疫情傳播風險。

    動防所表示，本月2、3日水林兩處養雞場確診禽流感，而此次案場為半徑1公里內，但從發病日期推算，與先前案場並無關聯性。目前仍處於禽流感好發季節，早期發現與即時通報是防堵疫情擴散的重要關鍵，呼籲養禽業者務必提高警覺，落實禽場生物安全管理。

    時隔13天水林再傳出禽流感疫情，雲林縣府前往案場撲殺883隻鵝，也強調與月初2處禽流感案場無關連。（雲林縣動防所提供）

    時隔13天水林再傳出禽流感疫情，雲林縣府前往案場撲殺883隻鵝，也強調與月初2處禽流感案場無關連。（雲林縣動防所提供）

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