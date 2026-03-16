新北農林漁牧普查近4.5萬家 各區普查所成立揭牌

鶯歌區長曾明華與區公所人員今為鶯歌區農林漁牧業普查所揭牌。（圖由鶯歌區公所提供）

行政院主計總處每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，新北市各行政區為配合政府辦理普查，各區公所今天分別成立「農林漁牧業普查所」，並宣布此次普查自4月10日至30日先採「自主網路填報」，並於5月1日至6月30日展開「實地訪查」，其中透過網路填報、完成普查者可參加抽獎，總獎金100萬元，單一獎項最高價值10萬元。

全國性農林漁牧業普查旨在蒐集資源分布、生產結構及經營現況等基本資料，作為政府研訂糧食安全、安全農業及設施型農業等政策的重要參據，普查對象涵蓋經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者；新北市府3月2日成立普查處，預估此次新北普查家數達4萬4168家。

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鶯歌區長曾明華表示，鶯歌區經初步統計需訪查的業者家數計有1172家，區內凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者，均為普查對象，請區內業者支持配合，完成此次調查工作。

新莊區長朱思戎與曾明華皆表示，為防範詐騙並保障民眾隱私，普查員將嚴格落實「3不2會」原則：「不會」洩漏個資、「不會」詢問普查表以外資料、「不會」要求提供帳戶或存摺；且「會」佩戴普查員證、「會」遞送致受訪戶函，民眾如有疑慮，可向區公所、里辦公處或撥打165反詐騙專線查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新莊區長朱思戎及普查員今為新莊區農林漁牧業普查所揭牌。（圖由新莊區公所提供）

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