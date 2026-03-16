高雄知名甜點草莓蛋糕發霉又出水 業者致歉稱當日現做

衛生局人員前往奕式布蕾甜點店稽查環境衛生。（高雄市衛生局提供）

高雄有民眾昨日臨時到左營區「奕式布蕾」購買草莓蛋糕，要吃時卻發現部分草莓已經發霉，民眾將畫面上傳Threads社群平台，但網友發現不只草莓發霉，而且底層的蛋糕已出水、不新鮮，業者留言道歉並強調蛋糕皆是當日製作，高雄市衛生局今（16）日亦前往稽查並要求限期改善。

對於網友貼出草莓蛋糕發霉的畫面，有自稱蛋糕師的網友留言，指這個蛋糕看得出來不是當天現做的，當天現做的草莓不會染色那麼快、而且底盤都濕的，這很明顯不新鮮，可能只有最上層那一層是後來才做的，其他都提前做起來放了。

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針對自家販售的草莓蛋糕出包發霉，奕式布蕾留言致歉，並說明蛋糕皆為當天製作，照片中蛋糕底層看起來有出水，是因為蛋糕有透明圍邊固定，未完全瀝乾的草莓水分可能沿著圍邊往下流到底層，並不是放置多日，並指草莓在製作前皆有經過清洗，疑似瀝乾的作業未完善導致，已將相關草莓商品停售檢查。

高雄市衛生局稽查後指出，現場未有已製作完成草莓蛋糕產品，另檢視現場剩餘草莓無發霉情形。業者表示昨日接獲消費者反映草莓發霉情事，已向消費者致歉及退款，說明草莓蛋糕為預訂當天現做，昨獲知即已下架現場草莓蛋糕產品且未再販售。衛生局依飭令業者限期改善，屆期未改善可處3萬元以上罰鍰。

此外，業者冷藏庫未有溫度紀錄、冷凍櫃未除霜、從業人員未定期接受健康檢查等缺失，同時要求限期改善，屆期未改善，可處6萬元以上罰鍰。

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