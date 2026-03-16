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    首頁 > 生活

    竹市清明祭祖交管措施一次看 大坪頂永生園接駁車假日發車

    2026/03/16 13:58 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市警方疏導上山掃墓車潮。（圖由市府提供）

    竹市警方疏導上山掃墓車潮。（圖由市府提供）

    清明時節將至，新竹市大坪頂永生園目前晉塔數已突破11萬位，預期今年祭祀期間將湧入創紀錄的人潮。為維護山區道路秩序與民眾祭祖之便利，新竹市政府規劃「免費接駁專車」，於例假日定時發車。新竹市警察局提醒市民配合「動線分流」與「搭乘接駁」2大策略，共同打造不塞車的祭祖環境。

    市府表示，由於大坪頂山區道路較為狹窄，為避免車流交織導致車輛回堵，新竹市警察局將全面實施「單向循環」管制措施。所有前往永生園的車輛，上山時統一由元培街經香村路300巷進入園區；下山時則一律由大坪頂經中華路5段331巷離開，並銜接美山路口。

    此外，針對元培街148巷將嚴格執行「車種分流」，管制期間該路段僅開放機車與接駁專車通行，禁止一般汽車進入，提醒駕駛人配合繞道。

    警方表示，為減緩園區停車壓力，警察局強力鼓勵民眾採取「多搭車、少開車」的轉運模式。免費接駁專車於例假日及清明連假期間營運，服務時間自每日7時至14時。欲搭乘的市民可於台鐵三姓橋站或三姓橋路搭乘首班專車上山；下山末班車則於14時由大坪頂永生園準時發車。透過搭乘大眾運輸，不僅能免除尋找車位的困擾，更能大幅縮短通勤往返的時間。

    根據歷年交通數據分析，祭祀尖峰通常集中於週六、日9時至11 時，警方建議市民採取「錯峰祭祀」策略，提前於平日或利用11時後的離峰時段前往，以避開擁擠人潮。

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