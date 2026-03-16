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    首頁 > 生活

    強化防洪量能 台南永康中華路CF三期9月完工

    2026/03/16 09:42 記者王姝琇／台南報導
    永康區中華路CF幹線新建工程（第三期）將於今年9月完工。（台南市政府提供）

    永康區中華路CF幹線新建工程（第三期）將於今年9月完工。（台南市政府提供）

    永康區中華路周邊地區過去因私設箱涵老舊，通洪能力嚴重不足，市府積極爭取中央補助，並推動分期新建工程「永康區中華路CF幹線新建工程（第三期）」，預計將在今年9月完工，期能全面提升區域排水效能。

    繼2021年完成「中華路CF幹線新建工程（第二期）」，該區域通水後已歷經多次汛期豪雨考驗，有效證明工程的通水效益。水利局長邱忠川表示，為徹底改善此區域排洪狀況，水利局持續推動「永康區中華路CF幹線新建工程（第三期）」，並已獲得內政部國土管理署補助工程經費1億820萬元。

    水利局指出，將於中華路及中華路92巷新建管徑2m管涵，施作長度總計約290m，為降低施工期間對當地民眾生活與交通的衝擊，將全線採用推進工法，已於去年5月20日開工，預計將在今年9月完工。

    永康區中華路為南北往來交通要道，且工程正處於關鍵推進階段，目前於中華路與中華路92巷口設有推進工程工作井，為保障施工安全與交通順暢，現場設置交通維持設施，請用路人依標誌與現場人員指揮行駛或提早改道，避開易壅塞路段。

    中華路與中華路92巷口設有推進工程工作井。（台南市政府提供）

    中華路與中華路92巷口設有推進工程工作井。（台南市政府提供）

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