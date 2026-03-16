台中人等到了！崇德殯儀館斥資42億改建 下半年動工

台中市市區最大嫌惡設施崇德殯儀館改建案下半年動工。（圖由市府提供）

台中市區最大嫌惡設施「崇德殯儀館」啟用57年，地方期盼改建多年，台中市府拍板斥資42.6億推動原地改建，民政局長吳世瑋指出，將採一次興建、分階段辦理，預計今年下半年動工，2031年完工，過渡期間會先蓋4間臨時禮廳，兼顧治喪需求。

位於台中市北區的崇德殯儀館自1969年啟用迄今已57年，因設施逐漸老舊、人車動線重疊、停車空間不足，民俗吉日總出現治喪車流集中，周邊交通常大打結，地方苦不堪言，嚴重影響居民生活品質，成市區最大嫌惡設施。

請繼續往下閱讀...

因緊鄰住宅區、文教區，周邊甚至有百貨商圈及大型醫院醫療園區，嫌惡設施卡在市區精華地段，地方一度出現搬遷聲浪，市府經長期溝通了解地方意見，進行問卷調查後，決定採原地改建，將打造地上6層、地下4層的現代化立體殯儀館，改建經費高達42.9億。

吳世瑋指出，改建工程敲定今年下半年動工，預計2031年完工，為減輕施工衝擊，生管處已規劃興建4間臨時禮廳，可望在今年7月底完工啟用，交通局另推動中賓立體停車場BOT案，目前同步施工中，預計10月試營運，將提供401席汽車位與375席機車位，透過禮廳與停車配套雙軌並行，確保改建期間治喪服務品質。

台中市生命禮儀管理處說明，未來崇德殯儀館將以立體化空間設計重塑服務機能，擴充禮廳、靈堂與冷凍櫃等核心設施，全面提升治喪量能與使用效率；目前統包工程已進入招標階段，配合改建期程長達5年，生管處啟動機關採購廉政平台整合工程進度、動線調整以及禮廳、靈堂與停車空間使用資訊，協助民眾查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法