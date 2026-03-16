成大連4年奪全國發明專利王 台科大專利成長近五成

台科大協同產業聚焦核心關鍵技術應用，布局高附加價值專利並推動商品化，去年產學合作簽約金額突破5.3億元。（台科大提供）

經濟部智慧財產局公布去（2025）年專利申請及公告發證統計，國立成功大學以134件發明專利連續4年位居各校之首，明志科技大學以86件排名第2，國立陽明交通大學以83件位居第3，國立台灣科技大學以73件發明專利名列全國第4名。

台科大表示，去年73件較前一年再成長49%。學校研發成果持續轉化為可應用的技術資產，去年度產學合作簽約金額突破5.3億元，智財權收益也達1.3億元，雙雙創下歷年新高，展現技職體系在研發與產業連結上的競爭力。

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台科大產學長楊成發表示，近兩年產學合作簽約金額與智財收益均創新高，學校透過與企業建立長期合作關係累積關鍵技術，同時培育產業所需人才，台科大將持續深化產學鏈結，拓展國際智財布局與跨域整合，讓創新研發成果為產業創造更高附加價值。

楊成發說明，近年積極與產業合作，聚焦核心關鍵技術應用，布局高附加價值專利並推動商品化，使專利件數與產學成果同步成長，其中專利包裹透過授權或讓與方式運用金額超過6千萬元；另受惠於國科會專利申請費用補助，近兩年回饋國科會的智財收益達623萬元，形成研發、專利與技術移轉的良性循環。

在專利內容方面，楊成發表示，台科大多項技術成果已完成布局，包括「超疏水膜的製造方法」、「手指復健裝置」、「區塊鏈憑證管理系統」、「鋼結構之樑柱接頭工法」及「光偵測器及其製造方法」等，橫跨材料、醫工、資通訊與工程領域。台科大智財技轉中心也指出，近年專利策略強調「重質不重量」，著重專利的可運用性與延續性，而非單純追求件數。例如「鋼側撐挫屈束制構材」採非專屬授權模式，去年度新增22次授權，累計授權已達89次，權利金收入突破千萬元，顯示專利具穩定市場需求。

若將發明、新型與設計3類專利合計觀察，成功大學以154件排名第1，而台科大總計79件排名第8。

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