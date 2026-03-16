今至週三春暖高溫達27度以上 鋒面接近北台週四午後變天

今起至週三（16-18日）西半部天氣穩定，高溫會逐漸來到27度以上。（資料照）

今起至週三（16-18日）西半部天氣穩定，高溫會逐漸來到27度以上，空曠地區夜晚清晨仍有機會出現局部12-14度低溫，民眾要注意日夜溫差變化；北台灣要等到週四（19日）午後，鋒面接近溫度有機會略降。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，西半部從今天起到週三為止天氣依然穩定晴朗，白天各地都較溫暖會偏熱，北台灣高溫會逐漸來到26至27度或以上，南部則是可以來到29至30度或以上；夜晚清晨較偏涼，雖不至於再出現10度以下低溫，不過雲量較少的空曠地區夜晚清晨仍有機會出現局部12至14度的低溫機會。

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新一波鋒面接近週四午後接近，預估在靠近北台灣後就逐漸減弱、鋒消，因此後半週（19-22日）除了北部、東北部、東部天氣有些變化，局部有降雨、溫度略降之外，中南部、東南部應該還是維持穩定的好天氣，雲量可能增多，但是並沒有明顯的降雨機會。

吳聖宇也提醒，另一個要注意的是夜晚清晨的濃霧，可能今晚到明晨就有機會出現，再來這幾天夜晚清晨在西半部、外島地區到了夜晚清晨都要注意局部濃霧發生的機會，外出行車安全要多留意，並且注意是否影響到航班的起降問題。

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