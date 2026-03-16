漁翁島燈塔救災組合訓練 展現保護古蹟能力

國定古蹟漁翁島燈塔創建於1778年，為全國最早之燈塔。（記者劉禹慶攝）

全國歷史最悠久的漁翁島燈塔（西嶼燈塔）本體工程甫修復完成，今年1月31日起重新開放，澎湖縣政府消防局第二救災救護大隊為強化古蹟場所火災應變能力，並提升消防人員搶救技能，在「漁翁島燈塔」園區辦理救災組合訓練，並結合西嶼及白沙消防分隊人車共同參與。

國定古蹟漁翁島燈塔（西嶼燈塔）創建於1778年，為全國最早之燈塔，後於1875年改建為現今的鑄鐵燈塔。漁翁島燈塔為澎湖地區重要歷史地標與國定古蹟，園區地處西嶼鄉外垵村西側沿海岬角處，地理位置偏遠且周邊消防設施有限，透過實地演練，使消防人員熟悉現場地形、搶救動線與設備部署，同時也輔導園區管理單位落實自衛消防編組運作，以強化古蹟場所整體防災能力與遊客安全保障。

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此次演練情境模擬燈塔園區值班室發生火災，現場人員發現濃煙竄出後立即進行初期滅火，但因火勢擴大無法控制，隨即通報119並疏散人員。消防局指揮中心受理報案後，立即調派轄區消防分隊及支援車組趕赴現場，部署水線進入火場進行滅火，同時對燈塔本體周邊進行防護。

考量古蹟建築結構保存需求，消防人員以水霧射水為主要方式進行滅火，避免強力水柱對建築造成損害。此外，由於燈塔園區周邊未設置消防栓，演練中特別加入替代水源運用方式，消防人員利用移動式幫浦抽取園區蓄水池作為臨時水源，並由水庫車實施中繼供水，確保救災用水穩定。

澎湖縣政府消防局在國定古蹟漁翁島燈塔，舉行消防演練。（澎湖縣政府消防局提供）

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