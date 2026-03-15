紐西蘭前官員參訪烏來泰博館 促進泰雅族與毛利族文化對話

紐西蘭前外交部長Nanaia Mahuta（左2）、紐西蘭前國防部長Ron Mark（左3）今穿著泰雅族披肩，參訪新北市烏來泰博館，新北市議員馬見（右3）接待。（圖由新北市議員馬見提供）

紐西蘭前外交部長Nanaia Mahuta與紐西蘭前國防部長Ron Mark，今天應邀參訪新北市烏來泰雅民族博物館，他們提到，台灣原住民跟南島語系文化相近，也主觀否定有學者稱台灣原住民是從中國來的說法。負責接待的新北市議員馬見表示，此次交流展現台、紐雙方在原住民族事務的友好互動，也為未來原住民族文化交流、政策對話與國際合作開啟更多可能。

Nanaia Mahuta、Ron Mark今天參觀館內常設展覽與文物典藏，聽取在地文化工作者介紹泰雅族的歷史發展、歲時祭儀、傳統工藝，以及「Gaga」精神在族群生活中的重要意義。

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馬見說明，「Gaga」在泰雅語涵蓋生活規範、禁忌觀念、祖靈信仰，以及社會與血緣組織等多重內涵，是理解泰雅族文化與社會秩序的重要核心。

馬見轉述，Nanaia Mahuta、Ron Mark提到，這次參訪看到台灣原住民與毛利族文化的相似之處，對兩地政策的比較很感興趣，由於兩人負責外交事務，他們發現台灣原住民跟南島語系文化相近，也都主觀否定有學者稱台灣原住民是從中國來的說法，因為不論從文化、語言、服飾到傳統競技，原住民跟漢文化都截然不同。

馬見指出，原住民族文化是世界共同珍貴的資產，不同民族之間的理解與尊重，更是當代民主社會不可或缺的重要價值。烏來不只是知名觀光勝地，更是泰雅族世代居住與文化延續的重要家園，此次紐西蘭貴賓到訪別具意義，尤其Nanaia Mahuta與Ron Mark長期投入公共事務及原住民族相關議題，到訪烏來除展現對台灣原住民族文化的重視，也讓在地族人深受鼓舞。

結束烏來泰博館參訪行程後，紐西蘭前國防部長Ron Mark一行人提議造訪烏來老街。（圖由新北市議員馬見提供）

紐西蘭前外交部長Nanaia Mahuta一行人在道別時，分別與新北市議員馬見進行毛利族的碰鼻禮，透過輕觸鼻子和額頭，交換生命氣息與靈魂，象徵雙方從訪客變為「同土地的一家人」。（圖由新北市議員馬見提供）

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